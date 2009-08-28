MSI dokunmatik ekranlı netbook hazırlıyor

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Wind serisi netbook ve nettop modelleriyle pazarın iddialı isimlerinden birisi olan MSI, Intel'in kod adı Pine Trail olan ikinci jenerasyon Atom platformu üzerine inşa edeceği yeni netbook modelini Ocak ayında tanıtmayı planlıyor. Bilindiği üzere Intel, ikinci jenerasyon Atom platformu ile birlikte bazı önemli değişiklikleri gündemine alıyor. Zira yeni nesil platform kapsamında Pineview kod adını taşıyan ve hem entegre bellek kontrolcüsü hem de entegre grafik özelliğine sahip Atom işlemcileri kullanılmaya başlanacak ve yonga seti tasarımı da P55'te olduğu gibi güney köprüsü bağımsız tek çipe indirgenmiş olacak.

MSI Amerika'dan Andy Tuang yaptığı açıklamasında yeni Atom platformu ile daha iyi grafik performansı sunulacağını ve güç tüketiminin %20 aşağı çekileceğini açıkladı. Düşen güç tüketimiyle birlikte netbook'lar için olmasa bile fansız nettop tasarımları da gündeme gelebilecek. MSI'ın Wind serisi altında kullanıma sunacağı Pine Trail kod tabanlı ilk netbook modelinin Wind U150 olması beklenirken yeni netbook, yataklık eden iknci jenerasyon Atom platformu kadar dokunmatik ekran ve işletim sistemi olarak Windows 7 ile gelecek olması gibi detaylarla da dikkat çekecek gibi görünüyor.