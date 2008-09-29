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MSI fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce 9800GTX+ modelini tanıttı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce 9800GTX+ modelini tanıttı
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Resmi lansmanı Temmuz sonunda yapılan GeForce 9800GTX+ için üreticiler okula dönüş (back to school) dönemi olarak bilinen ve yaz sezonu sonrasında satışların yeniden artmaya başladığı Eylül ayını beklemiş görünüyor. Zira GeForce 9800GTX+ için çok fazla hareket içermeyen Ağustos ayının aksine Eylül ayında pek çok firma farklılaştırılmış detaylara sahip GeForce 9800GTX+ modellerini duyurdu ve duyurmaya devam ediyor.

Point of View'ın Arctic Cooling soğutmalı GeForce 9800GTX+ modelinden sonra bir diğer yeni model haberi de MSI'dan geldi ve firma fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. N9800GTX Plus-T2D512-OC kod adlı yeni model üzerinde referans tasarımdan farklı olarak ısı iletim teknolojisine yer verilen ve daha etkin soğutma sağladığı ifade edilen yeni bir soğutucu kullanıldı.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartında Nvidia'nın 55nm G92b gpu'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 760MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart SLI-Triple SLI teknolojisinin kullanımına da olanak tanımakta.

Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan kartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce 9800GTX+ modelini tanıttı
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K0rkunc 11 yıl
sağlam kart valla nvidia kartlar hep şekil oluyor zaten dış görünüm açısındanda ama ikilem halindeyim bunumu alsam GTX260 rev 2 yimi beklesem
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Timeguard 11 yıl

Orjinalden alıntı: K0rkunc

sağlam kart valla nvidia kartlar hep şekil oluyor zaten dış görünüm açısındanda ama ikilem halindeyim bunumu alsam GTX260 rev 2 yimi beklesem


para sorun deilse bekle ama zaten okadar para ödemek beni zorlar diyosan bu kart seni üzmez ;) sağlam karrtt
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cengiz_vga 11 yıl
soğutuc işe yarayacak gibi görünüyor.kart çok şekil olmuş.ah bide fiyatalrı ucuzlatsalar dahada güzel olcak.eline sağlık haber için
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cengaver029 11 yıl
g92
yeni şeyler geliştirin yaa süsleyip püsleyip aynı şeyler önümüze zaten hemen hemen herkes 9800gtx ile + seviyesine geliyodu nerdeyse .
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XandP 11 yıl
evrim teorisi

8800gt-8800gts-9600 GS0-9800GTX-9800gt-9800 GTX+ nvidia daha ne kadar g92 yi piyasaya sürecek?
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