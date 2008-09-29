MSI fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce 9800GTX+ modelini tanıttı

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Resmi lansmanı Temmuz sonunda yapılan GeForce 9800GTX+ için üreticiler okula dönüş (back to school) dönemi olarak bilinen ve yaz sezonu sonrasında satışların yeniden artmaya başladığı Eylül ayını beklemiş görünüyor. Zira GeForce 9800GTX+ için çok fazla hareket içermeyen Ağustos ayının aksine Eylül ayında pek çok firma farklılaştırılmış detaylara sahip GeForce 9800GTX+ modellerini duyurdu ve duyurmaya devam ediyor.

Point of View'ın Arctic Cooling soğutmalı GeForce 9800GTX+ modelinden sonra bir diğer yeni model haberi de MSI'dan geldi ve firma fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. N9800GTX Plus-T2D512-OC kod adlı yeni model üzerinde referans tasarımdan farklı olarak ısı iletim teknolojisine yer verilen ve daha etkin soğutma sağladığı ifade edilen yeni bir soğutucu kullanıldı.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartında Nvidia'nın 55nm G92b gpu'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 760MHz'de, bellekleri ise 2300MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart SLI-Triple SLI teknolojisinin kullanımına da olanak tanımakta.

Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan kartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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