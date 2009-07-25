MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTS 250 Twin Frozr OC modellerini duyurdu

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Military Class serisi altında yüksek komponent kalitesine sahip ekran kartları hazırlamaya başlayan MSI, iki yeni modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce GTX 250 tabanlı N250GTS Twin Frozr OC modellerini kullanılan bellek kapasitesi arıyor. Zira kartlardan biri 512MB GDDR3 diğeri ise 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan yeni modeller, 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve ısı iletim teknolojisini temel alan çift fanlı (PWM kontrollü) Twin Frozr soğutucusuna sahipler.

MSI'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modellerinde grafik işlem birimi 760MHz, paralel işlemcileri 1836MHz ve bellekler de 2300MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve çoklu ekran kartları kurulumları için SLI desteğine sahip olan yeni modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörü ile donatılan 250GTS Twin Frozr OC modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu an için herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.