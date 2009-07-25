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MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTS 250 Twin Frozr OC modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTS 250 Twin Frozr OC modellerini duyurdu
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Military Class serisi altında yüksek komponent kalitesine sahip ekran kartları hazırlamaya başlayan MSI, iki yeni modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce GTX 250 tabanlı N250GTS Twin Frozr OC modellerini kullanılan bellek kapasitesi arıyor. Zira kartlardan biri 512MB GDDR3 diğeri ise 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan yeni modeller, 128x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve ısı iletim teknolojisini temel alan çift fanlı (PWM kontrollü) Twin Frozr soğutucusuna sahipler.

MSI'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modellerinde grafik işlem birimi 760MHz, paralel işlemcileri 1836MHz ve bellekler de 2300MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve çoklu ekran kartları kurulumları için SLI desteğine sahip olan yeni modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörü ile donatılan 250GTS Twin Frozr OC modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında şu an için herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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DH Misafiri 9 yıl
niye dalga geçmiş gibi konuşmuşum arkadaşım sen binmediğin görmediğin kullanmadığın bir araba için yorum yaparmısın yapamazsın ben buna kızıyorum, bunu yapan mühendisler kafalarına göremi yapmış bu kartı hayır galiba biz bunu yapan mühendislerden daha zekiyiz. arkadaşlar ben bu kartı kullanıyorum ve son çıkan oyuınları rahatlıkla oynuyorum beğenmeyen ve çok bilen arkadaşlar var isede gider ordan 1000-1500 tl verir afedersiniz alır kazık ekran kartını ne soğutma sorunu çeker nede başka bişi madem öyle kendileri bilir çok paraları varsa alabilirler tabiki 1-lafla peynir gemisi yürümez, 2-dereyi görmeden paçaları sıvama ne demek isteğim anlaşılmıştır sanırsam iyi forumlar...
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DH Misafiri 9 yıl
daha kartı görmeden yorumlar yapılmış kart kötülenmiş falan filan üreticisi sizsiniz sanırsam bu yorumları yaptığınıza göre ben aldım kullanıyorum çokta memnunum herşeyiyle süper kart dışarı üflemiyo falan denmiş siz o kartı yapan mühendislerden dahamı zeki sanıyorsunuz kendinizi malesef öle sanmayın onlar daha zekidir emin olun bir bildikleri vardır...
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nasuh48 9 yıl

DH Misafiri

daha kartı görmeden yorumlar yapılmış kart kötülenmiş falan filan üreticisi sizsiniz sanırsam bu yorumları yaptığınıza göre ben aldım kullanıyorum çokta memnunum herşeyiyle süper kart dışarı üflemiyo falan denmiş siz o kartı yapan mühendislerden dahamı zeki sanıyorsunuz kendinizi malesef öle sanmayın onlar daha zekidir emin olun bir bildikleri vardır...



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colifact 9 yıl

DH Misafiri

daha kartı görmeden yorumlar yapılmış kart kötülenmiş falan filan üreticisi sizsiniz sanırsam bu yorumları yaptığınıza göre ben aldım kullanıyorum çokta memnunum herşeyiyle süper kart dışarı üflemiyo falan denmiş siz o kartı yapan mühendislerden dahamı zeki sanıyorsunuz kendinizi malesef öle sanmayın onlar daha zekidir emin olun bir bildikleri vardır...


Dalga geçiyormuş gibi konuşmuşsun. Adamların bildikleri olsa millet o kadar soğutma sorunu çeker mi sanıyorsun??
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Böyle "Hayvan" gibi soğutma yapıyorlar, ama dışarı üflemiyor.
Anlamak güç ya.
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Karayell 10 yıl

B.A.R.I.Ş

Böyle "Hayvan" gibi soğutma yapıyorlar, ama dışarı üflemiyor.
Anlamak güç ya.


evet ısınan havayı dışarı atsa çok daha verimli olur
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Mars Portakalı 10 yıl
erayozcan@ 100$ lık en iyi kart HD 4770 4830 değil ;)
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XxTRxX 10 yıl
sukruege

erayozcan@ 100$ lık en iyi kart HD 4770 4830 değil ;)

100$'a 4770 bulursanız bana da haber verin. Şu an 120$+kdv den daha ucuz 4770 yok. teknofiyat.com/...
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MrPerFormance 10 yıl
twin kelimesi sıkça duyulur oldu :)
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Blind Evil 10 yıl
4850 fiyatına yakın olursa 4850 yerine alınabilir bir kart olabilir...
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yekoo 10 yıl
evet 4870 hatta 4890 fiyatına alınmaz elbette ama bakalm ne olucak erekn konuşmamak lazım
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K.Kahriman 10 yıl
güzel kart .aynı palit gtx275 soğutmasına sahip. fakat pahalı olacağını düşünüyorum.
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Promity 10 yıl
Kerizlikten ileri gitmez bunlari almak 1GB 4870 parasina gts250 almak Fantilikten ileri Kerizlik.
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blacksnake03 10 yıl
K.Kahriman

aynı palit gtx275 soğutmasına sahip.

değil.
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