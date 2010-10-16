MSI GTX460 Cyclone video inceleme

MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bil

MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bileşenler kullanılarak hazırlanan anakart ve ekran kartları uzun ömür vaad ediyor.

Bu videomuzda firmanın Military Class ailesinde yer alan, özelleştirilmiş fanı ve arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çeken ekran kartı GTX460 Cyclone'u inceliyoruz.