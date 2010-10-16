MSI GTX460 Cyclone video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bil
MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bileşenler kullanılarak hazırlanan anakart ve ekran kartları uzun ömür vaad ediyor.
Bu videomuzda firmanın Military Class ailesinde yer alan, özelleştirilmiş fanı ve arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çeken ekran kartı GTX460 Cyclone'u inceliyoruz.
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Evet, oradaki 1800Mhz. ram hızı, 3600Mhz'i temsil ediyor.
orası ayrı mesele dediğimi anlamamıssınızki
bu kartın yerine gigabyte gtx460 o.c daha iyi olurdu
hd6870 ve hd6850 incelemesinde gtx460'ı overclocklu olarak koyabilirseniz daha iyi karşılaştırma olur hemde kartı alacaklara yardımcı olur
Videoda 1 şey farkettim, bildiğim kadarıyla 256Bit GTX 460'larda 32 rop olması gerekir, 192Bit versiyonlar 24 rop olarak biliniyor yanlışmıyım ?
1'de standart cyclone'un batman'de gtx 480'i geride brakması ilgimi çekti.
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