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MSI GTX460 Cyclone video inceleme

8 yıl
73,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bil

MSI son dönemde hız aşırtma konusundaki başarılı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Military Class olarak isimlendirdiği ve standart bileşenlere nazaran daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen bileşenler kullanılarak hazırlanan anakart ve ekran kartları uzun ömür vaad ediyor.

Bu videomuzda firmanın Military Class ailesinde yer alan, özelleştirilmiş fanı ve arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çeken ekran kartı GTX460 Cyclone'u inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shui 8 yıl
bende bu kart var afterburner ile oc edecem ! çekirdek hızını 900'a alınca zaten shader 1800 oluyor. bellek programda 1800 yani 3600 oluyor bu sanırım değil mi?
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DhanTE 8 yıl
@shui

Evet, oradaki 1800Mhz. ram hızı, 3600Mhz'i temsil ediyor.
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vidoko 8 yıl
bu tür fanlar hoşuma gitmiyor nedense ..
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Batuist 8 yıl
videonun v'si yok niye?? bu site yasaklı site değil ki yada youtubeden görüntü almıyorki dns ayarları ile oynuyorsunuz.. adamlar kendi sunucularında barındırıyor videoları. sizn yaptığınız işlemler yasaklı sitelere giriş için yapılıyor.. Amma yaptınız.. ama video açılmıyor.. hatta hiç flash adına birşey yok... Bu video olayı DH'te iyici ayyuka çıkmaya başladı.. olsa bile takıla takıla açılıyorlar ayrıca.. Yakınca full hd videolarıda 30.000Kbps olarak yayınlarlarsa hiç şaşırmıcam.. çok yüksek çünkü.. izlenmiyor.. japonyada değiliz Türkyedeyiz..
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lvlono 8 yıl
An itibarı ile herhangibir sorun yok. Zaman zaman resimlerin açılmadığı bende de olmuştur. Sitede çalışma olduğu saate denk gelmişsinizdir.
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hapocod 8 yıl
UzmaN345

orası ayrı mesele dediğimi anlamamıssınızki
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heatblast 8 yıl
ramleri hiç yoktan 4000 mhz yapsanız iyi olurdu
bu kartın yerine gigabyte gtx460 o.c daha iyi olurdu
hd6870 ve hd6850 incelemesinde gtx460'ı overclocklu olarak koyabilirseniz daha iyi karşılaştırma olur hemde kartı alacaklara yardımcı olur
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lvlono 8 yıl
Kim demiş HD5850, GTX460'tan daha iyi bir kart diye? Daha iyi ama çoğunlukla değil:) Hakikaten en başında daha CYCLONE, en beğendiğim GTX460 modeliydi. Ne de olsa soğutucu yapraklarının arası tozla dolunca, kolayca temizlenebilir. Bu bir kolayıktır ve CYCLONE serinliği ile de göz dolduruyor.
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pcyeb 8 yıl
biraz pahalı hibi 350 safhalarında olsaymışşş...
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DhanTE 8 yıl
inceleme için teşekkürler, gerçekten herzamanki gibi güzel 1 inceleme olmuş.

Videoda 1 şey farkettim, bildiğim kadarıyla 256Bit GTX 460'larda 32 rop olması gerekir, 192Bit versiyonlar 24 rop olarak biliniyor yanlışmıyım ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1'de standart cyclone'un batman'de gtx 480'i geride brakması ilgimi çekti.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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StreamRolleR 8 yıl
edit:Düzeltildi.
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cestvrai 8 yıl
5970 hala kral kart önu görüyoruz.
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Cnytkyz 8 yıl
Peki standart kullanımda cift fanlı gigabyte mı daha sessiz yoksa msi ın bu modelimi ?
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No Way Out 8 yıl
Artık MSI ürünleride inceleminize çok sevindim, bu kartın tek kötü yanı VRM ve REM soğutucularının olmaması. GTX 460 HAWK'a parasının yakın olması diğer bir dezavantajıdır.
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hapocod 8 yıl
en iyi oc olan gtx460
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