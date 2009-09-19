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MSI Harley Quinn temalı GeForce GTX 260 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Harley Quinn temalı GeForce GTX 260 modelini tanıttı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Batman: Arkham Asylum temalı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın GeForce GTX 260 tabanlı yeni modeli, ATi Radeon HD 4890 modelindekine benzer özel bir soğutucu kullanıyor ve Batman: Arkham Asylum oyununu da beraberinde getiriyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 216x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. PhysX ve CUDA teknolojileriyle uyumlu olan yeni model, çift ve üç yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyor.

Hem kutu tasarımında hem de soğutucusu üzerinde Harley Quinn karakterine yer verilen ekran kartının standart ve hız aşırtmalı olarak üzere iki farklı versiyonu hazırlandı. Batman: Arkham Asylum hediyeki yeni modelin N260GTX-T2D896 kod adını taşıyan versiyonu 576MHz GPU ve 1998MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, N260GTX-T2D896-OC versiyonu ise 620MHz GPU ve 2100MHz hızlarında çalışıyor.

MSI tarafından limitli sayıda hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağı açıklanan GeForce GTX 260: Batman Edition modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

MSI Harley Quinn temalı GeForce GTX 260 modelini tanıttı
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MSI Harley Quinn temalı GeForce GTX 260 modelini tanıttı
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benben2009 10 yıl
kart ati nin tasarmlarına benzemiş
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Tinúviel 10 yıl
DX11 kartlar öncesinde gündemde olan bir oyunla satılması satışı açısından iyi bir hamle.
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razorc 10 yıl
soğutucu hd4870 mi yoksa bana mı öyle geldi??? :D:D
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MsTmS 10 yıl
kartı biraz kısaltsalar daha iyi olacak
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