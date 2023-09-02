Joker’ın bestecisi Hildur Guðnadóttir, yeni film hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör 2019 yılında vizyona Joker; ilgi çekici hikayesi, başarılı oyuncuları ve dikkat çeken müziği ile yılın en başarılı filmlerinden biri olmuştu. 2 farklı Oscar ödülünü de alan yapımın ardından gözler, yönetmen Todd Phillips’in sonraki filmine çevrilmişti. Joker’ın başarısının ardından Phillips, dikkat çekici bir hikâye bulurlarsa Joker’ın devamının gelebileceğini belirtmişti. Bu yorum, hayranları kızdırsa da Phillips, geçtiğimiz yıllarda yeni Joker filmini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl Joker: Folie à Deux ismiyle duyurulan film, müzikal yapısıyla dikkat çekecek.

Joker: Folie à Deux filminde oldukça fazla müziğe yer verilecek

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Joker: Folie à Deux, Arthur’un Harleen Quinzel ile tanışmasını anlatacak. Birçok kaynağa göre film, müzikal bir yapım olacak. Bu durum hayranların tepkisini çekse de ilk filmin Oscar ödüllü bestecisi Hildur Guðnadóttir, film hakkında heyecanlı olduğunu belirtmişti. Guðnadóttir, ComicBook.com ile yaptığı röportaj sırasında yeni film hakkında konuştu. Guðnadóttir, “Söyleyebileceğim tek şey, filmde çok fazla müzik olacağıdır” dedi ve film hakkında başka bir yorum yapmaktan kaçındı.

Tam Boyutta Gör Müzikal sekansları ile oldukça farklı bir yapım olması beklenen yeni Joker filminin “çift kişilik çılgınlık” anlamına gelen başlığı, Harleen Quinzel’in Harley Quinn’e dönüşümüne ipucu verse de yapımın genel hikayesi hala gizemini koruyor. Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker karakterinin yanı sıra Lady Gaga, yeni filmde Dr. Harleen Quinzel karakterini canlandıracak. Filmin müzikal yapısı genel anlamda negatif tepkilere sebep olsa da Oscar ödüllü Hildur Guðnadóttir, filmin bu konuda başarılı olmasını sağlayacaktır. Joker: Folie à Deux, 4 Ekim 2024’te vizyona girecek.

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Joker: Folie à Deux filminde çok fazla müziğe yer verilecek