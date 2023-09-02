Joker’ın bestecisi Hildur Guðnadóttir, yeni film hakkında konuştu

Joker: Folie à Deux filminde oldukça fazla müziğe yer verilecek
Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Joker: Folie à Deux, Arthur’un Harleen Quinzel ile tanışmasını anlatacak. Birçok kaynağa göre film, müzikal bir yapım olacak. Bu durum hayranların tepkisini çekse de ilk filmin Oscar ödüllü bestecisi Hildur Guðnadóttir, film hakkında heyecanlı olduğunu belirtmişti. Guðnadóttir, ComicBook.com ile yaptığı röportaj sırasında yeni film hakkında konuştu. Guðnadóttir, “Söyleyebileceğim tek şey, filmde çok fazla müzik olacağıdır” dedi ve film hakkında başka bir yorum yapmaktan kaçındı.
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