MSI özel tasarımlı Radeon HD 5850 Twin Frozr II modelini tanıtıyor

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Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Radeon HD 5870 Lightning modelini kısa bir süre önce lanse eden MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, soğutma konusunda iddialı olacak gibi görünüyor.

Çift fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modellere göre çok daha serin çalışacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni model, Military Class konsepti çerçevesinde Hi-C Cap gibi yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kartla birlikte Afterburner yazılımı da sunulacak.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5850 Twin Frozr II modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.