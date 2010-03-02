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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5850 Twin Frozr II modelini tanıtıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5850 Twin Frozr II modelini tanıtıyor
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Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Radeon HD 5870 Lightning modelini kısa bir süre önce lanse eden MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, soğutma konusunda iddialı olacak gibi görünüyor.

Çift fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modellere göre çok daha serin çalışacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni model, Military Class konsepti çerçevesinde Hi-C Cap gibi yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kartla birlikte Afterburner yazılımı da sunulacak.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5850 Twin Frozr II modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


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TiRaNTx 9 yıl
baya bi güzel olmuş kart almayı düşünüyorum ama biraz daha inceleyeyim:)
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ghost recon advanced 9 yıl
fiat bayağı uçuk olacaktır genellikle asus ve msı firmalarının kartları pahalı oluyor diğerlerine göre
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Batuist 9 yıl
msi'ın bu serisine hasta oluyorum.. normalde sevmediğim bir markadır ama bu seri gerçekten mükemmel.. zaten ben bu kartı alsam mutlaka görmem gerek.. kasayada takmam öyle koyarım masa üstüne ona baklamk bile oyunlarda full detay oyun oynamaktan daha büyük zevk verir..
Süper yaa...
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CoreXXX 9 yıl
o.c yapılmayan bi karta bu kadar soğutucu gerekmez bence zaten 5850 buz gibi çalışıyor. fermilere yapsınlar bence bu soğutmayı:)onlar yanıyor çünkü
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sinanozk 9 yıl
soğutma baya güzel gözüküyor.bu arada firmalar da alternatif soğutmalara geçtiler.inşallah fazla fiyat farkları olmaz...
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iscanthere 9 yıl
bu çift fan olayı da moda oldu
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Permanent. 9 yıl

sinanozk

soğutma baya güzel gözüküyor.bu arada firmalar da alternatif soğutmalara geçtiler.inşallah fazla fiyat farkları olmaz...


Böyle bir fan alıp takmaktansa,bütünen ve garantiyi bozmadan almak verilecek 30-50 $ farka değer bence.
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UzmaN345 9 yıl
Süper bir sogutma sistemi 850 hz rahat yapar 150 dolarda cebinde kalır
ve tasarında cok göz alıcı ozellikle kasında pencere bulanan kullanıcıları cezveden turden donanım haber ekini bu kartı muhakkak incelemeli D
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hak_an 9 yıl
Tasarım gerçektende çok şık
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_AMADEUS_ 9 yıl

UzmaN345

Süper bir sogutma sistemi 850 hz rahat yapar 150 dolarda cebinde kalır
ve tasarında cok göz alıcı ozellikle kasında pencere bulanan kullanıcıları cezveden turden donanım haber ekini bu kartı muhakkak incelemeli D


Aynen bende bunu yazacaktım,kapalı kasalardan ziyade,plexi olan kasalarda çok şık durur bu kart.
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