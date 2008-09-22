MSI Radeon HD 4850 Quad-Pipe modelini kullanıma sundu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI'ın Radeon HD 4850 Quad-Pipe modeli raflardaki yerini alıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV770 Pro gpu'sunu kullanan yeni model, özellikle soğutucusu ile dikkat çekiyor ve bu açıdan referans tasarım HD 4850 modelinden kolaylıkla ayrılmayı başarıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor. 512MB GDDR3 bellek donatılan ve 800x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının soğutucusu ısı iletim teknolojisini esas alıyor ve 6mm kalınlığında Bakır tabanlı dört adet ısı aktarım borusunu üzerinde barındırıyor.

Geliştirilmiş soğutucusuna rağmen MSI yeni modelinin saat hızlarına dokunmamış. Bu noktada firmanın işin eğlenceli kısmını son kullanıcılara bırakmış olabileceği de ihtimaller dahilinde yer alıyor olabilir. Grafik işlemcisi 625MHz'de görev yapan kartın bellekleri ise 1986MHz'de çalışıyor.

Crossfire X teknolojisiyle çok kartlı sistemlere olanak tanıyan ekran kartı, Blu Ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan PCIe 2.0 destekli kart, 1TeraFLOP'luk yüksek işlem kapasitesiyle de iddialı.

MSI Radeon HD 4850 Quad pipe modelinin yurt dışı satış fiyatı 150 Avro'dan başlıyor.