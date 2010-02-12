MSI Radeon HD 5570 modelini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Radeon HD 5570 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği R5570-MD1G modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı düşük profilli yapısı ile medya bilgisayarlarına göz kırpıyor.
Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor. MSI'ın DirectX 11 destekli ve düşük profilli yeni ekran kartı, 85$ civarındaki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
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nvidia 9500gt yi 60 dolara satıyorsa bu kart 120 dolar eder inanın ve 4670 de herkesin zaten işini gören bir kartdı buda aynı şekilde orta seviyenin lideri olacak. ne kadar karalasanızda çamur atsanızda.
bu kartın tek beğenmediğim noktası. madem bu kadar ufak bi soğutucu ile soğuyabiliyorsa. hayli hayli pasif soğutmaylada çalışabilir.heö performans hem sessizlik isteyenlere ideal olur. illa sessiz kart almak için en alt seviyeyi almamıza ne gerek var
yalnız ülkemizde fiyatı biraz yüksek olur gibi dışarda 85$ sa..