MSI Radeon HD 5570 modelini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Radeon HD 5570 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği R5570-MD1G modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı düşük profilli yapısı ile medya bilgisayarlarına göz kırpıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor. MSI'ın DirectX 11 destekli ve düşük profilli yeni ekran kartı, 85$ civarındaki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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