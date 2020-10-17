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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek

    Yeni sistem kurmayı düşünenler şu günlerde AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerini takip ediyor. Uygun fiyatlı anakart düşünenler için BIOS desteği sunulan 400 serisi iyi bir seçenek olabilir.
    5 gün
    3,4b
    1
    19
    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek
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    AMD’nin 400 serisi için BIOS güncellemesi yayınlayacağını duyurmasının ardından üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ASUS’un yaptığı düzeltmenin ardından MSI’dan da güzel bir haber geldi.

    400 serisi yongasetli tüm MSI anakartlar güncel işlemcilerle çalışacak

    MSI’ın duyurusuna göre firma mevcut tüm 400 serisi yongasetli anakartlarını üst segment/giriş segment ayırt etmeksizin 5000 serisi yeni işlemciler için hazır hale getirecek.

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    AMD’nin Ocak 2021’de ilk BIOS’u yayınlamasının ardından anakartlar için yol haritası yayınlayacağını belirten firma kullanıcılarının gözünde olumlu bir imaj çizmeyi başardı.

    MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek
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    Diğer taraftan 300 serisi yongaseti taşıyan anakartlar içinse AMD destek sunmayacağını açıkladığı için herhangi bir yama planlanmadığı belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek"

    Eğer kırmızı ekipten bir güncelleme gelirse bilgilendirme yapılacak. Umarız A320’nin desteklenmediği halde Ryzen 3000 alması örneğinde olduğunu en azından B350/X370 kullanıcıları güzel bir haber duyar.



    https://www.guru3d.com/news-story/msi-clarifies-ryzen-5000-support-for-series-400-chipset-motherboards.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
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    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
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    .

    1 gün önce
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    bahtiyaruckun

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    Jeolog.

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    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 5 gün en beğenilen Psfat
    intel kısmındada amd kanadındada tüm anakartlarım msi idi 1 kere su mılletin dediği sorunlarla karsılasmadım milletmi abartıyor yoksa msi ejderyası kanımı damladı bana ?
    intel kısmındada amd kanadındada tüm anakartlarım msi idi 1 kere su mılletin dediği sorunlarla karsılasmadım milletmi abartıyor yoksa msi ejderyası kanımı damla...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Psfat (Solid Snake) 5 gün
    Evet mosfet heatsink leri ejderya kanıyla dövülmüş b450 gayming plus la cold boot keyfisi
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sunstorms (Sunstorms Sunstorms) 2 gün (düzenlendi)
    Umarım aynı hamle gigabyte tarafından da gelir...

    Kendi mesajıma edit gigabyte da ryzen 5000 serisi işlemcilere destek verecekmiş

    https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-amd-ryzen-5000-is-codenamed-vermeer

    benim gibi x470 ciler içinde güzel bir haber
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    Murat Trp 2 gün
    3 seridir Msi kullanıyorum ve hiç bir sorun yaşamadım. B450'lere, 5000 serisi işlemci desteği de on numara olmuş.


    MSI forever
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    eatjen (salih duran) 2 gün
    MSI b55 mortar ana kart aldım ilerisi için iyi olacağını düşünerek aldım inşallah doğru bir seçim yapmışımdır.
    https://www.youtube.com/watch?v=1ql6U-qqX18&feature=youtu.be
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    mczaga 3 gün
    Bildiğim kadarı ile "32Mb bioslu Max" ibaresi içeren anakartlara geleceği yönünde idi değişti mi bu?
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    asyagrafik (ali ceylan) 4 gün (düzenlendi)
    Anakart işi şans işi beyler.
    Bu gün alınan X marka, sonraki modeli tırt olabiliyor.
    Markaya takılmayın. Alınacak olan marka modelin yorumlarına bakın. Fiyatı ve markasından çok bu daha önem arz ediyor.
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    JaReD22 5 gün
    Ben biraz bu işlemci olayında geri kaldım galiba ryzen 4000 serisi değilde 5000 serisimi çıkacak
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    Perturbator (Mehmetcan ) 4 gün JaReD22
    Zen3 lerin 4000 ismiyle çıkacağını zannediyorduk 5000 olarak isimlendirdi Amd
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    asko56 5 gün
    Azdım aramaya büyük harflerle MSI yazdım
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    wolferto (mehmet öz) 5 gün
    gigabyte bu konuda eskiden çok iyiydi gerek bios gerek anakart yazilimlari ama şuan gigabyte çok sorunlu bios voltaj yönetim ve bellek sorunlari yaşıyor yillardir yasadigim deneyimlerde msi beni ariza yönünde üzdü asus ise cidden bios ekranindaki kullanim kolayliğina kadar her konuda diğerlerinden üstün
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    exzeriyet 5 gün
    B350 ye gelmesini isterdim açıkçası.
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 4 gün exzeriyet
    Technopat sitesinde böyle birşey var. Ben daha umudumu kesmedim inşallah getirirler
    Anakart üreticileri, bağımsız olarak 300 serisi anakartların bile bir BETA BIOS üzerinden Zen 3 işlemcileri destekleyeceğini onayladılar.
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    Psfat (Solid Snake) 5 gün
    Evet mosfet heatsink leri ejderya kanıyla dövülmüş b450 gayming plus la cold boot keyfisi
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 gün Psfat
    intel kısmındada amd kanadındada tüm anakartlarım msi idi 1 kere su mılletin dediği sorunlarla karsılasmadım milletmi abartıyor yoksa msi ejderyası kanımı damladı bana ?
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd anakart, msi anakart ve
    7 etiket daha amd ryzen 5000 amd b450 amd x470 amd x370 amd am4 amd anakart uyumluluğu Donanım
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