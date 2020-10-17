MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek

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AMD’nin 400 serisi için BIOS güncellemesi yayınlayacağını duyurmasının ardından üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ASUS’un yaptığı düzeltmenin ardından MSI’dan da güzel bir haber geldi.

400 serisi yongasetli tüm MSI anakartlar güncel işlemcilerle çalışacak

MSI’ın duyurusuna göre firma mevcut tüm 400 serisi yongasetli anakartlarını üst segment/giriş segment ayırt etmeksizin 5000 serisi yeni işlemciler için hazır hale getirecek.

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AMD’nin Ocak 2021’de ilk BIOS’u yayınlamasının ardından anakartlar için yol haritası yayınlayacağını belirten firma kullanıcılarının gözünde olumlu bir imaj çizmeyi başardı.

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Diğer taraftan 300 serisi yongaseti taşıyan anakartlar içinse AMD destek sunmayacağını açıkladığı için herhangi bir yama planlanmadığı belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek"

Eğer kırmızı ekipten bir güncelleme gelirse bilgilendirme yapılacak. Umarız A320’nin desteklenmediği halde Ryzen 3000 alması örneğinde olduğunu en azından B350/X370 kullanıcıları güzel bir haber duyar.

https://www.guru3d.com/news-story/msi-clarifies-ryzen-5000-support-for-series-400-chipset-motherboards.html

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