MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek

AMD’nin 400 serisi için BIOS güncellemesi yayınlayacağını duyurmasının ardından üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ASUS’un yaptığı düzeltmenin ardından MSI’dan da güzel bir haber geldi.
400 serisi yongasetli tüm MSI anakartlar güncel işlemcilerle çalışacak
MSI’ın duyurusuna göre firma mevcut tüm 400 serisi yongasetli anakartlarını üst segment/giriş segment ayırt etmeksizin 5000 serisi yeni işlemciler için hazır hale getirecek.İlginizi Çekebilir AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı
AMD’nin Ocak 2021’de ilk BIOS’u yayınlamasının ardından anakartlar için yol haritası yayınlayacağını belirten firma kullanıcılarının gözünde olumlu bir imaj çizmeyi başardı.
Diğer taraftan 300 serisi yongaseti taşıyan anakartlar içinse AMD destek sunmayacağını açıkladığı için herhangi bir yama planlanmadığı belirtilmiş.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek"
Eğer kırmızı ekipten bir güncelleme gelirse bilgilendirme yapılacak. Umarız A320’nin desteklenmediği halde Ryzen 3000 alması örneğinde olduğunu en azından B350/X370 kullanıcıları güzel bir haber duyar.
https://www.guru3d.com/news-story/msi-clarifies-ryzen-5000-support-for-series-400-chipset-motherboards.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Kendi mesajıma edit gigabyte da ryzen 5000 serisi işlemcilere destek verecekmiş
https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-amd-ryzen-5000-is-codenamed-vermeer
benim gibi x470 ciler içinde güzel bir haber
MSI forever
https://www.youtube.com/watch?v=1ql6U-qqX18&feature=youtu.be
Bu gün alınan X marka, sonraki modeli tırt olabiliyor.
Markaya takılmayın. Alınacak olan marka modelin yorumlarına bakın. Fiyatı ve markasından çok bu daha önem arz ediyor.
Anakart üreticileri, bağımsız olarak 300 serisi anakartların bile bir BETA BIOS üzerinden Zen 3 işlemcileri destekleyeceğini onayladılar.
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