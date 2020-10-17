AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek

Zen 3 mimarisiyle gelecek yeni işlemcileri hacimli performans artışı sunacak. Bununla birlikte AMD yongalarının bellek kontrolcüsü kanadında da iyileştirmeye gitmiş.
Paylaşılan slayta göre Ryzen 3000’de 3800 MHz olan en yüksek değer Ryzen 5000’de 4000 MHz’e yükseltilmiş. Ayrıca Ryzen 3000’deki optimal bellek frekansı da bu nesilde 3600 MHz olacağa benziyor.İlginizi Çekebilir 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde
Artan tepe frekans kullanıcıların belleklerini daha iyi optimize edebilmesini ve yüksek frekanslarda daha stabil kalınabilmesini sağlayacaktır.
İşlemci hızı dışında önemli 3 frekans
Ayrıca slaytta işlemcinin bellek kanadındaki başlıkları da açıklanmış. Buna göre, Infinity Fabric CPU-SoC iletişiminin frekansı, bellek kontrolcüsü frekansı bellek kontrolcüsünün RAM’den gelen komutları yerine getirme hızı ve bellek hızı da bilindiği üzere tarif edilmiş.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı"
Son olarak Zen 3 mimarisiyle birlikte yukarıdaki değerler 1:1:1 oranla eşleşecek. Bu da sistem performansına direkt olarak etki edecek bir gelişme.
Kaynakça https://videocardz.com/newz/leaked-slide-explains-amd-ryzen-5000-series-memory-overclocking https://www.technopat.net/2020/10/08/ryzen-5000-islemciler-ve-zen-3-mimarisi-hakkinda-her-sey/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS