Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek

    AMD’nin AM4 soketine sunacağı son işlemci ailesi yüksek DDR4 bellek frekanslarını destekleyecek. Ortaya çıkan slayta göre 4000 MHz bellekler kullanılabilecek.
    5 gün
    2,1b
    1
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Zen 3 mimarisiyle gelecek yeni işlemcileri hacimli performans artışı sunacak. Bununla birlikte AMD yongalarının bellek kontrolcüsü kanadında da iyileştirmeye gitmiş.

    Paylaşılan slayta göre Ryzen 3000’de 3800 MHz olan en yüksek değer Ryzen 5000’de 4000 MHz’e yükseltilmiş. Ayrıca Ryzen 3000’deki optimal bellek frekansı da bu nesilde 3600 MHz olacağa benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

    Artan tepe frekans kullanıcıların belleklerini daha iyi optimize edebilmesini ve yüksek frekanslarda daha stabil kalınabilmesini sağlayacaktır.

    İşlemci hızı dışında önemli 3 frekans

    Ayrıca slaytta işlemcinin bellek kanadındaki başlıkları da açıklanmış. Buna göre, Infinity Fabric CPU-SoC iletişiminin frekansı, bellek kontrolcüsü frekansı bellek kontrolcüsünün RAM’den gelen komutları yerine getirme hızı ve bellek hızı da bilindiği üzere tarif edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı"

    Son olarak Zen 3 mimarisiyle birlikte yukarıdaki değerler 1:1:1 oranla eşleşecek. Bu da sistem performansına direkt olarak etki edecek bir gelişme.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/leaked-slide-explains-amd-ryzen-5000-series-memory-overclocking https://www.technopat.net/2020/10/08/ryzen-5000-islemciler-ve-zen-3-mimarisi-hakkinda-her-sey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    35 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu 4 gün Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı 4 gün Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor 4 gün Bu bilgisayar başka | Huawei MateBook X incelemesi 4 gün Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli 4 gün DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 gün Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu 5 gün iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek Sonraki Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi 5 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı 5 gün Monster'da Bu Hafta - DOOM Eternal 5 gün Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir" 5 gün Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu 5 gün Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor 5 gün Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor 5 gün Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek 5 gün Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925 5 gün 2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi 6 gün PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor 6 gün Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor 6 gün Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera 6 gün AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı 6 gün Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız