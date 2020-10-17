AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek

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Zen 3 mimarisiyle gelecek yeni işlemcileri hacimli performans artışı sunacak. Bununla birlikte AMD yongalarının bellek kontrolcüsü kanadında da iyileştirmeye gitmiş.

Paylaşılan slayta göre Ryzen 3000’de 3800 MHz olan en yüksek değer Ryzen 5000’de 4000 MHz’e yükseltilmiş. Ayrıca Ryzen 3000’deki optimal bellek frekansı da bu nesilde 3600 MHz olacağa benziyor.

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Artan tepe frekans kullanıcıların belleklerini daha iyi optimize edebilmesini ve yüksek frekanslarda daha stabil kalınabilmesini sağlayacaktır.

İşlemci hızı dışında önemli 3 frekans

Ayrıca slaytta işlemcinin bellek kanadındaki başlıkları da açıklanmış. Buna göre, Infinity Fabric CPU-SoC iletişiminin frekansı, bellek kontrolcüsü frekansı bellek kontrolcüsünün RAM’den gelen komutları yerine getirme hızı ve bellek hızı da bilindiği üzere tarif edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı"

Son olarak Zen 3 mimarisiyle birlikte yukarıdaki değerler 1:1:1 oranla eşleşecek. Bu da sistem performansına direkt olarak etki edecek bir gelişme.

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