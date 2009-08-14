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MSI ultra-ince dizüstü bilgisayarı X600'e çift çekirdekli işlemci takviyesi yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI ultra-ince dizüstü bilgisayarı X600'e çift çekirdekli işlemci takviyesi yaptı
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Lucid Hydra teknolojisinin kullanıldığı P55 yonga setli yeni anakartı (kod adı Big Bang) ile gündemde olan MSI, anakart ve ekran kartları kadar dizüstü bilgisayar gamını da güncellemeye devam ediyor. Ultra-ince tasarımlı modellerden oluşan X-Slim serisi dizüstü bilgisayarları ile dikkatleri üzerine çeken firma serinin büyük abisi olacak X600 modelinde çift çekirdekli işlemci güncellemesi yaptı.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 15.6-inç ekrana sahip olan ve kendi segmentindeki en ince çözümlerden birisi olan MSI X600 modelinde kullanıcılara farklı konfigürasyon seçenekleri sunulacak. Kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda MSI X600 modelini 1.4GHz'de çalışan tek çekirdekli Core 2 Solo SU3500 veya 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo SU9600 işlemcisiyle satın alabilecekler.

İşlemci haricinde genel özellikleri benzer özel konfigürasyon seçenekleri 4GB bellek, 500GB sabit disk ve DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4330 ekran kartı gibi detaylarla geliyorlar. Kablosuz iletişim için draft-N WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek veren MSI X600'de HDMI ara birimine yer verildiğini ve kullanan ekranın LED backlit özellikte olduğunu belirtmekte de fayda var.

Eylül ayı ile birlikte raflarda yaygınlaşması beklenen MSI X600, 1073 Avro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da listelere girmiş durumda.


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sertacaygun 10 yıl
SU9600 X300'den beri satılacaktı aslında. Hata yaptı MSI.
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