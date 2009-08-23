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MSI ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı X340'ta güncellemeye gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı X340'ta güncellemeye gitti
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Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Tayvan merkezli MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesinin ilk temsilcilerinden birisi olan X340 modelinde bazı güncellemelere gitti. Firmanın 13.4-inç ekrana sahip olan portatif bilgisayarında yapılan dikkat çekici ilk güncelleme, kullanılan pilde değişikliğe gidilmesi. Kullanıma sunulan ilk modelde 4 hücreli pil kullanan MSI, gözden geçirilmiş yeni versiyonda ise kullanım süresini uzatmak adına 8 hücreli pil tercihinde bulunmuş tabii bu değişikliğin dizüstü bilgisayarın toplam ağırlığında bir miktar artışa neden olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

8 hücreli pili ile birlikte kullanım süresinin 8 saatin üzerine çıktığı belirtilen X340 modelinde fiyat ayarlamasına da gidildi. MSI dizüstü bilgisayarında pil güncellemesi yapmış olmasına karşı fiyatta da 100$'lık indirime giderek 899$ seviyesinden 799$'a çekti. Intel'in 1.3GHz'de çalışan ULC SU3500 işlemcisinden güç alan sistemde 2GB bellek, 320GB HDD ve Intel GMA X4500HD IGP'si kullanılıyor.


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cunkurd 10 yıl
Acer Timeline 4810TG modeli ,fiyat performans oranı gözetildiğinde, bundan daha iyi ve ATI Mobility Radeon 4330 ekran kartı var.Bunun ekran kartı sanırım Intel GMA4500MHD.
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alpjalker 10 yıl
sonunda geldi ya öve öve bitiremediler.
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tanak 10 yıl
işte şimdi pil ömrü iyi oldu. agırlık zaten fena değildi
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canozpinar 10 yıl
DVD-RW var mı acaba cihazda?
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