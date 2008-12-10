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MSI'dan 12.1 ekranlı ve Gri renkli VR220 serisi dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan 12.1 ekranlı ve Gri renkli VR220 serisi dizüstü bilgisayar
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Anakart ve ekran kartlarının yanı sıra son dönemde dizüstü bilgisayarlarıyla da sık sık gündeme gelen MSI, VR220 serisine yeni bir üye daha katıyor. Gri renkli yeni VR220, 1280 x 800 çözünürlüğünü destekleyen 12.1" ekrana sahip. 303 x 231x 24-30 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olan portatif bilgisayar, Intel platformunu esas alıyor ve çift çekirdekli Pentum/Celeron işlemcileriyle tercih edilebiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği ile gelen dizüstü bilgisayar'da Intel'in DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen en yeni entegre grafik işlemcilerden GMA X4500 HD yer alıyor. Tercihe göre 160, 250 veyas 320 GB kapasiteli sabit disk ile satın alınabilin yeni VR220, DVD yazıcı ile birlikte geliyor.

Gelişmiş güç yönetimi için MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında sık sık kullandığı ECO Engine teknolojisine de sahip olan VR220, kullanııclarına Oyun, Film, Ofis, Sunum ve Turbo Pil olmak üzere 5 farklı kullanım modu sunuyor. 1.3MB entegre kamera, çoklu formatlı kart okuyucusu, WiFi ve Gigabit ethernet desteğine sahip olan dizüstü bilgisayarın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmış değil.

MSI'dan 12.1 ekranlı ve Gri renkli VR220 serisi dizüstü bilgisayar
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fburi 10 yıl
Ne zaman gelicek türkiyeye arkdaşlar bulamdım ben internetten
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max975 10 yıl
güzel birşey bakalım ne kadar.
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mahho88 10 yıl
vr serisi ama pr serisine benzetmeye çalışmışlar
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nuricomx 10 yıl
Görünüşe göre eski vr serisine kıyasla daha ince görünüyor monitör panelinin olduğu yer de daha şık, ucuz olursa alırım.
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