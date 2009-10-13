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MSI'dan AMD işlemciler için 790X çipsetli yeni anakart: 790X-G45

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemciler için 790X çipsetli yeni anakart: 790X-G45
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ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Big Bang kod adlı P55 anakartı merakla beklenen MSI, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmannın 790X-G45 kod adını taşıyan yeni modeli, AMD'nin 790X + SB710 yonga setini taşıyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1200MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Koyu renkli baskılı devre tasarımıi katı kapasitörleri ve soğutucusuyla kaslı bir görünüme sahip olan MSI 790X-G45, iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna yer verilen anakart aktif faz yönetimine olanak tanıyan APS teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedef alıyor. Güney köprüsü olarak SB750 yerine SB710 yongasının kullanıldığı anakart bu nedenle RAID 5 desteği sunuyor olmasa da Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor dolayısıyla çekirdek ve bellek aşırtma uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlayabiliyor. Easy OC teknolojisiyle hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan anakarta Clear CMOS butonu ile birlikte 6x SATA-II portu eşlik ediyor. 790X çipsetli MSI 790X-G45 üzerinde ayrıca Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve PATA konnektörü gibi detaylara da yer veriliyor.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 790X yonga setli yeni anakartı 790X-G45 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

MSI'dan AMD işlemciler için 790X çipsetli yeni anakart: 790X-G45
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simplethinks 9 yıl
Amd nin 890 serisi chipsetlerini bekliyorum bunun gibi çok kart var onboarda ekran kartıdas yook.Güney köprüsü sb710 ne kadar gerekli
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sertacaygun 9 yıl
Şu yerleşim, şu güzellik.... MSI'a hastayım.
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omkkio 9 yıl
790X diğer chipsetlerin aksine (FX veya GX) 65 nm diyebiliyorum yani ısıtılmış eski bir chip gibine geldi.
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yekoo 9 yıl
f/p kart olacağı kesin yoksa msi circupipe kullanırdı. sadece raid 5 bir eksiklik değildir.
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dark-knight 9 yıl
beş para etmez bir anakart bence
daha güney köprüsünde sb750 bile kullanmamışlar.
Gigabyte ın ultra durable 3 790x anakartlarından sonra çok sönük kalmış
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showstopper41 9 yıl
Güç transistörlerinin üzerine soğutucu eklenseydi iyi olurdu. Gigabyte 790X UD3P var mesela.
Ayrıca anakart +12V CPU güç girişi 8 pinli oluyor genelde.Bunda 4 pin.
Benim anakart ta bile 8pin. Bu 8 pin olayının getirisi çok fazla bir şey değilmi yoksa. Yeni çıkan güç kaynaklarında konnektörler 4+4 pin olarak geliyor
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krmtrylcn 9 yıl
Güzelmiş. Baber için saol.
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TELESCOPE 9 yıl
zaten fiyat bilgisi genelde sonradan belli oluyor,paylaşım için teşekkürler
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