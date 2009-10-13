MSI'dan AMD işlemciler için 790X çipsetli yeni anakart: 790X-G45

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ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Big Bang kod adlı P55 anakartı merakla beklenen MSI, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmannın 790X-G45 kod adını taşıyan yeni modeli, AMD'nin 790X + SB710 yonga setini taşıyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1200MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Koyu renkli baskılı devre tasarımıi katı kapasitörleri ve soğutucusuyla kaslı bir görünüme sahip olan MSI 790X-G45, iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna yer verilen anakart aktif faz yönetimine olanak tanıyan APS teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedef alıyor. Güney köprüsü olarak SB750 yerine SB710 yongasının kullanıldığı anakart bu nedenle RAID 5 desteği sunuyor olmasa da Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor dolayısıyla çekirdek ve bellek aşırtma uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlayabiliyor. Easy OC teknolojisiyle hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan anakarta Clear CMOS butonu ile birlikte 6x SATA-II portu eşlik ediyor. 790X çipsetli MSI 790X-G45 üzerinde ayrıca Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve PATA konnektörü gibi detaylara da yer veriliyor.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 790X yonga setli yeni anakartı 790X-G45 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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