MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; NF980-G65

Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemcileri (Core i5 ve Core i7 serisi) için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan MSI, AMD cephesinde de yeni model duyurularına devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemciler için hazırlanan NF980-GD65 kod adlı yeni anakart önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Nvidia'nın nForce 980a SLI (nForce 780a SLI'ın yeniden isimlendirilmesi) yonga setini temel alan yeni model, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla kullanılabiliyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, 4+1 fazlı güç tasarımına ve yük durumuna göre kullanılmayan fazları kapatarak güç tasarrufu yapılabilmesine olanak tanıyan APS isimli otomatik faz yönetim sistemine de sahip. Baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu tasarımı ile kaslı bir görünüme sahip olan NF980-GD65, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu ile 3 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan anakart üzerinde kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik birimi de bulunuyor.

Entegre grafik birimi için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, 6x SATA-II portu ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, FireWire, 8 kanal ses, hız aşırtma için Easy OC teknolojisi gibi detaylara yer verilen nForce 980a SLI yonga setli MSI NF980-G65'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör