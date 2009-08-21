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MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; NF980-G65

9 yıl
11,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; NF980-G65
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemcileri (Core i5 ve Core i7 serisi) için hazırladığı P55 yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan MSI, AMD cephesinde de yeni model duyurularına devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemciler için hazırlanan NF980-GD65 kod adlı yeni anakart önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Nvidia'nın nForce 980a SLI (nForce 780a SLI'ın yeniden isimlendirilmesi) yonga setini temel alan yeni model, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamıyla kullanılabiliyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, 4+1 fazlı güç tasarımına ve yük durumuna göre kullanılmayan fazları kapatarak güç tasarrufu yapılabilmesine olanak tanıyan APS isimli otomatik faz yönetim sistemine de sahip. Baskılı devre tasarımı, katı kapasitörleri ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu tasarımı ile kaslı bir görünüme sahip olan NF980-GD65, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu ile 3 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan anakart üzerinde kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli entegre grafik birimi de bulunuyor.

Entegre grafik birimi için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, 6x SATA-II portu ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, FireWire, 8 kanal ses, hız aşırtma için Easy OC teknolojisi gibi detaylara yer verilen nForce 980a SLI yonga setli MSI NF980-G65'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; NF980-G65
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MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; NF980-G65
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sertacaygun 9 yıl
MSI'ın logosu değişti değişeli kendisi de değişti, bunu her zaman söylerim... Verilen paranın ötesinde bir ürün alırsınız hep.
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KANUNI61 9 yıl
cekirdek aşıtma olayından sonra amd icin nvidia cip anakart almak akıl karı gözükmüyor bence
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sinanozk 9 yıl
tasarım olarak gd70 e baya benziyor.sadece
slı desteği farkı ve bikaç küçük detay daha...
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ser_ka_n 9 yıl
tcmagazine.com/...

linkteki habere göre henüz onaylanmamakla beraber fiatının 140 euronun üzerinde olması bekleniyormuş .
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ThE LoSt 9 yıl
ANAKART GAYET HOŞ AMA FİYATIDA ÖLEDİR.. 300$ AŞAĞI DEĞİLDİR...
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cengiz_vga 9 yıl
alınası bir anakart ama msi markasını oldum olası bi sevemedim.ısınamadım şu markaya.hep sorun vermiştir bende
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orqun_0693 9 yıl
AMD de de SLI yapılabilmesi gayet güzel olmuş...
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fx57 9 yıl
@hedayse, anakart ile malesef Crossfire kurulumu yapılamıyor sadece SLI, 3-Way SLI ve Hybrid SLI :)
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fx57 9 yıl
@yekoo, 790FX yonga setli bir anakart ile 16x + 16x Crossfire yapabilirsiniz.
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yekoo 9 yıl
anakartın en güzel özelliği 2*16x sli yapılabilmesi amd chipsetler en fazla 2*8x e kadar izin veriyor yanlış hatırlamıyorsam.
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hedayse 9 yıl
Güzel anakarta benziyor ama Cf danda anlaşılacağı üzere fiyatıın yüksek olacağı kesin..
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