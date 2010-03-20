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MSI'dan Core i5 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar: P600

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan Core i5 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar: P600
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, profesyoneller için hazırladığı P600 isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç LED ekrana sahip olan sistem Intel platformunu kullanıyor ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i5 işlemcileri kullanıyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 500GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle donatılabilen yeni dizüstü bilgisayar, çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad ile geliyor. ECO Engine teknolojisiyle güç tasarrufu da yapabilen MSI P600, ekstra güvenlik için parmak izi okuyucusuna da sahip. Optik sürücü olarak DVD yazıcı kullanan dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1, 1.3MP internet kamerası ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen P600'de 8 hücreli pil kullanılıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği MSI P600'ün önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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zuhanda 9 yıl
profesyoneller için yazıo orda oyun kartına gerek duymamışlar besbelli.
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yc#1 9 yıl
Grafik kartına değinmediklerine göre işlemciye entegre üniteyle (HD Graphics) yetinmişlerdir.
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sgnr 9 yıl
5650 koyarlar bence. gt240m yada
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Elegant Man 9 yıl
msi grafik kartını belirtmeye gerek duymamış!
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