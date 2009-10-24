MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgisayar: Wind Top AE2220

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın Wind Top serisi altında hazırladığı AE2220 isimli yeni sistem, şık tasarımı ve çoklu dokunmatik desteği sunan 21.5-inç ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği ile Full HD formunda olan sistem Intel platformunu temel alıyor ve müşterilere isteğe ya da bütçeye bağlı olarak 2.1GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium T4300 veya 2.2GHz'de çalışan yine çift çkeirdekli Core 2 Duo T6600 modelleri arasında seçme şansı sunuluyor.

MSI Wind Top AE2220'ye Nvidia'nın GeForce 9300 çipsetini temel alan anakart yataklık ediyor. Tercih edilen yonga seti sayesinde DirectX 10 destekli entegre grafik birimine sahip olan panel bilgisayar, aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için grafik işlemci tabanlı donanımsal hızlandırma yaparak video gösterimleri esnasında merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını sağlayabiliyor. Diğer özellikleri arasında 4GB bellek, yine tercihe bağlı olarak 320GB ya da 640GB sabit disk ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP kamera, WiFi ve opsiyonel hybrid TV kartı gibi detaylara yer veriliyor.

Her biri 5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöer ile donatılan Wind Top AE2220 üzerinde görüntü aktarımı içinse D-Sub ve HDMI bağlantılarına yer veriliyor. Optik sürücünün unutulmadığı sistemde DVD yazıcısına yer verildiği bildirilmekte. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği MSI Wind Top AE2220, Avrupa'da ön-sipariş listelerine 799 Avro seviyesinden giriş yaptı.

Tam Boyutta Gör