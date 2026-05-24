    Windows PC'lerde güvenlik krizi: Secure Boot sertifikalarının süresi doluyor!

    2011 yılından kalma Windows Güvenli Önyükleme sertifikalarının süresi 24 Haziran'da doluyor. Güncellemeyi almayan cihazlar, önyükleme düzeyinde güvenlik korumalarını kaybedecek.

    2011 yılından beri tasarlanan ve üretilen her Windows bilgisayar, Güvenli Önyükleme adı verilen bir özelliği destekliyor. Windows 10 ve Windows 11 ile gelen yeni bilgisayarlarda varsayılan olarak açık olan bu özellik, yalnızca güvenilir yazılımların başlangıçta çalışmasına izin veren bir bekçi görevi görüyor. Birisi işletim sistemini kurcalamaya veya alternatif bir cihazdan önyükleme yapmaya çalışırsa, Güvenli Önyükleme bu girişimi engelliyor. Kötü bir gelişme olarak, Secure Boot sertifikalarının geçerlilik süresi 24 Haziran’da doluyor.

    Üç sertifikanın geçerlilik süresi sona eriyor: 24 Haziran'da Microsoft Corporation KEK CA 2011, 27 Haziran'da Microsoft UEFI CA 2011 ve 19 Ekim'de Microsoft Windows Production PCA 2011. Sonuncusu Windows önyükleyicisini imzaladığı için 19 Ekim en kritik son tarih. Microsoft, Ocak ayında Windows Update aracılığıyla 2023 yerine geçecek sertifikaları dağıtmaya başladı ve bu ayki KB5089549 da dahil olmak üzere her aylık güncellemeyle dağıtımı hızlandırdı.

    Güvenli Önyükleme sertifikaları dolan Windows PC'lere ne olacak?

    2023 tarihli yeni sertifikalara sahip olmayan bilgisayarlar normal şekilde çalışmaya devam edecek ancak gelecekteki önyükleme düzeyinde güvenlik yamalarını almayacaklar. Desteklenen sürümlerdeki Windows 11 kullanıcıları otomatik olarak güncelleniyor ancak eski donanımlar ve desteklenmeyen Windows 10 PC’ler daha zorlu bir süreçle karşı karşıya.

    Microsoft, süresi dolmuş sertifikalara sahip PC’lerin normal şekilde açılmaya ve standart Windows güncellemelerini almaya devam edeceğini söylüyor. Ancak, yeni Güvenli Önyükleme veritabanı güncellemelerini, sertifika iptal listelerini ve yeni keşfedilen önyükleme katmanı güvenlik açıklarına yönelik yamalarını artık almayacaklar. BlackLotus gibi önyükleme düzeyindeki saldırılar özellikle bu katmanı hedef alıyor. Süresi dolmuş sertifikalara sahip bir bilgisayar, firmware düzeyinde gelecekteki tehditlere de açık olacak.

    Microsoft'a göre, OEM ortakları 2024'ten beri yeni cihazlara güncellenmiş sertifikalar sağlıyor. Nispeten yeni bir cihazınız varsa, muhtemelen zaten son sertifikaları içeriyordur. 2025 veya daha sonra üretilen Copilot+ bilgisayarlar zaten 2023 sertifikalarını içeriyor ve güncelleme gerektirmiyor.

    Secure Boot sertifika durumu nasıl kontrol edilir?

    Son Windows 11 güncellemesi, güvenlik sertifikalarının durumunu kontrol etmenin basit bir yolunu sunuyor. Windows Güvenliği uygulamasında Cihaz Güvenliği sayfasını seçin ve “Güvenli önyükleme” bölümüne bakın. Burada "Tüm gerekli sertifika güncelleştirmeleri uygulandı" yazan bir mesaj görüyorsanız, sorun yok demektir.

    Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/act-now-secure-boot-certificates-expire-in-june-2026/4426856 https://support.microsoft.com/en-us/topic/secure-boot-certificate-update-status-in-the-windows-security-app-5ce39986-7dd2-4852-8c21-ef30dd04f046 https://www.notebookcheck.net/Windows-Secure-Boot-certificates-start-expiring-June-24.1304838.0.html
