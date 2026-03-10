PC satın alacaklar dikkat: Dizüstü fiyatlarında artış bekleniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken tedarik zincirinde yaşanan dalgalanmalar tüketici elektroniği fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki artış birçok cihazı etkilemeye başladı. Son olarak, dizüstü bilgisayar pazarında daha sert bir fiyat dalgası kapıda oldabilir.

Dizüstü fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan son analizde, bileşen maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ana akım dizüstü bilgisayar fiyatlarının yüzde 40'a kadar artabileceği belirtiliyor. Bu artışın arkasındaki en önemli iki unsur ise RAM ve işlemci tarafındaki maliyet baskısı. Rapora göre yaklaşık 900 dolar seviyesindeki bir dizüstü bilgisayar, yalnızca bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 30 daha pahalı hâle gelebilir.

Tabii ki buna işlemci maliyetlerindeki yükseliş de eklendiğinde toplam fiyat artışı yüzde 40 seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu durumun temel nedeni ise dizüstü bilgisayarların maliyet yapısı. TrendForce verilerine göre bir notebook’un BOM (Bill of Materials) maliyetinin yaklaşık yüzde 45'i RAM, CPU ve SSD gibi temel bileşenlerden oluşuyor. Fiyat artışlarının devam etmesi durumunda bu oran yüzde 58 seviyesine kadar çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Özellikle RAM ve işlemci kombinasyonu maliyet üzerinde çok daha büyük etki yaratıyor. Buna karşılık RAM ve SSD birlikte değerlendirildiğinde toplam maliyet içindeki payın yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu nedenle üreticiler için asıl baskı CPU ve bellek tarafında yoğunlaşıyor. Öte yandan işlemci fiyatları da yükseliş eğilimine girmiş durumda.

Gelen bilgilere göre Intel, giriş seviyesi ve önceki nesil bazı işlemcilerinde yüzde 15'in üzerinde fiyat artışı uyguladı. Bu da üreticilerin yeni dizüstü modeller için maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

TrendForce'a göre dizüstü bilgisayarlardaki fiyat artışları 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren daha görünür hâle gelebilir. Bellek ve işlemci tarafındaki arz sıkıntısı devam ederse, bu yükseliş yılın ilerleyen dönemlerinde de sürebilir. Bu nedenle üreticilerin yeni modellerde donanım yapılandırmalarını yeniden değerlendirmesi veya fiyatları yukarı çekmesi olası görünüyor.

