PC satın alacaklar dikkat: Dizüstü fiyatlarında artış bekleniyor

Dizüstü fiyatlarında yükseliş bekleniyor
Pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan son analizde, bileşen maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ana akım dizüstü bilgisayar fiyatlarının yüzde 40'a kadar artabileceği belirtiliyor. Bu artışın arkasındaki en önemli iki unsur ise RAM ve işlemci tarafındaki maliyet baskısı. Rapora göre yaklaşık 900 dolar seviyesindeki bir dizüstü bilgisayar, yalnızca bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 30 daha pahalı hâle gelebilir.
Tabii ki buna işlemci maliyetlerindeki yükseliş de eklendiğinde toplam fiyat artışı yüzde 40 seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu durumun temel nedeni ise dizüstü bilgisayarların maliyet yapısı. TrendForce verilerine göre bir notebook’un BOM (Bill of Materials) maliyetinin yaklaşık yüzde 45'i RAM, CPU ve SSD gibi temel bileşenlerden oluşuyor. Fiyat artışlarının devam etmesi durumunda bu oran yüzde 58 seviyesine kadar çıkabilir.
Gelen bilgilere göre Intel, giriş seviyesi ve önceki nesil bazı işlemcilerinde yüzde 15'in üzerinde fiyat artışı uyguladı. Bu da üreticilerin yeni dizüstü modeller için maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
TrendForce'a göre dizüstü bilgisayarlardaki fiyat artışları 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren daha görünür hâle gelebilir. Bellek ve işlemci tarafındaki arz sıkıntısı devam ederse, bu yükseliş yılın ilerleyen dönemlerinde de sürebilir. Bu nedenle üreticilerin yeni modellerde donanım yapılandırmalarını yeniden değerlendirmesi veya fiyatları yukarı çekmesi olası görünüyor.
