MSI'dan Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için 770 yonga setli yeni anakart

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P55 yonga setli yeni nesil anakartlarını önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan MSI, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın 770T-C45 kod adını taşıyan yeni anakartı belirttiğimiz gibi Soket AM3 formundaki Athlon II ve Phenom II işlemcilerine destek veriyor. Üzerinden bulunan dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan 770 yonga setli anakart katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

APS ve Easy OC Switch gibi teknolojilerle donatılan dolayısıyla hem güç tasarrufu hem de hız aşırtma konularında kullanıcılara farklı seçenekler sunabilen anakart üzerinde bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve üç adet te geleneksel PCI slotu bulunuyor. Diğer özellikler arasında 6x SATA-II konnektörü, bir adet PATA portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklerin yer aldığı MSI 770-C45'in önümüzdeki haftalarda 100 Avro'nun altında bir fiyatla Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

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