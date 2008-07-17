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MSI'dan turbo tuşlu yeni dizüstü bilgisayar; GX620

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
29,7b
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36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının lider oyuncularından biri olan MSI son dönemde hazırladığı dizüstü bilgisayarlarıyla da gündemi gelmeyi başarıyor. Özellikle kullanıma sunduğu "Turbo Tuşlu" GX600 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MSI, Intel'in Centrino 2 platformunu kullanan yeni modeli GX620 ile çıtayı biraz daha yukarı çekmeyi hedefliyor. 15.4" boytunda ekran ile gelen ve 358 x 260 x 27-31mm boyutlarında olan yeni dizüstü bilgisayar Siyah ve Kırmızının hakim olduğu kasa tasarımıyla da meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. MSI GX620'nin dikkat çeken ilk detayı Turbo Drive Engine adı verilen özel teknoloji. Dizüstü bilgisayar şebeke üzerinden çalışırken kullanılabilen bu teknoloji sayesinde kullanıcılar tuş takımının üzerinde yer alan turbo tuşuna basarak işlemci frekansının yükseltilmesini ve paralelinde daha yüksek performans elde edilmesini sağlayabiliyorlar. MSI GX620'nin bir diğer özel teknolojisi ise ECO Engine adı verilen güç yönetim sistemi. Kullanıcılar Eco tuşuna basarak kendilerine sunulan ve içlerinde oyun, film, sunum, ofis ve turbo pil seçeneğinin yer aldığı 5 farklı kullanım modundan birini seçerek farklı kullanım ihtiyaçları için ön tanımlı ayarlar ile daha uzun pil süresi elde edebiliyorlar. Öte yandan Eco tuşuna tekrar basarak dizüstü bilgisayar ilk ayarlarına da döndürülebiliyor. 6 veya 9 hücreli iki farklı pil alternatifi ile duyurulan GX620'nin grafik operasyonlarından Nvidia'nın DirectX 10 desteği sunabilen öte yandan yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapan GeForce 9600M GT 256MB GDDR3 gpu'su sorumlu. Aerodinamik touchpad tasarımıyla da dikkat çeken 2.7Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar Intel'in 1066MHz FSB hızını destekleyen yeni mobil işlemcilerinden birini kullanırken (spesifik model açıklaması yok) PM45 yonga setiyle birlikte geliyor. 160 / 250 /320 GB SATA disk alternatifleriyle kullanıma sunulan öte yandan 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği de sunabilen dizüstü bilgisayar Blu Ray destekli optik sürücüsü ile çoklu ortam dostu olduğunun da sinyallerini veriyor. HDMI konnektörü de bulunan ayrıca 802.11 N kablosuz iletişim desteği de sunan GX620'de Bluetooth ise kullanıcı tercihine göre opsiyonel olarak sunuluyor. 2 adet entegre hoparlörü, 2MP çözünürlüğünde entegre kamerası ve 4-1 kart okuyucusu gibi detayları bulunan ayrıca Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen MSI GX620'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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excitant_ny 11 yıl
hem özellikleri hem de tasarımıyla çok güzel bir ürün
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Lawagolem 11 yıl
MSI logosunuda değiştircek herhalde baksanaıza italik yazı kullanmışlar MSI yazarken.
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SmT # 11 yıl
eco tuşu Ibm den çalınmış ama çok gerekli bir tuş.....ama siyah ile kırmızı çok güzel uyum sağlamış...diğer laptopları gibi ucuz fiyattan satışa sunarsa epey ilgi görür..
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max975 11 yıl
fiyatının pek ucuz olacağını sanmam[>:]
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shanke 11 yıl
Msi işleri büyütüyo! Bu alanda sesini yükselticek gibi- ses getirmesi için fiyatları diğerlerine göre biraz daha uygun olmalı die düşünüyorum!
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