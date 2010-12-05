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MSI'dan X58 çipsetli yeni anakart; X58A-GD45

8 yıl
8,7b
1
6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan X58 çipsetli yeni anakart; X58A-GD45
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Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesinden orta-üst segmente kadar olan güncel ürün gamının önemli bir kısmını yeni işlemcilerle güncelleyecek. Firmanın mevcut yol haritasına göre, ilk etapta yapılacak güncelleme yüksek performans segmentindeki modelleri etkilemeyecek yani 6 çekirdekli Gulftown ailesi ve X58 çipseti 2011'in önemli bir kısmında yerlerini koruyacaklar. Intel'in mevcut ürün planlaması kapsamında X58 çipsetinin pozisyonunu koruyacak olmasından ötürü anakart üreticileri de bu doğrultada yeni model hazırlıklarına başlamış durumdalar. X58 yonga seti için ürün gamlarında yenilik yapmayı planlayan üreticilerden Asus ve Gigabyte, X58 çipsetli yeni oyuncu anakartları üzerinde çalışırken, MSI'ın ikinci X58 dalgasındaki ilk hamlesi görece düşük maliyetli olacak X58A-GD45 olacak.

X58A-GD45 fiyat anlamında MSI'ın mevcut ürün gamında yer alan satın alınabilirliği en yüksek modellerden birisi olacak. LGA1366 formundaki güncel Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, üzerinde yer alan 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar üç kanal 2133MHz bellek desteği sunuyor. DrMOS teknolojisi ile donatılan ve uzun ömürlü katı kapasitörlere yer verilen anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sağlanıyor. GreenPower, XpressCool, RapidBoost ve APS (Active Phase Switching) gibi MSI'a özgü performans ve enerji verimliliğine dönük teknolojileri bünyesinde barındırıyor. USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere destek sunan anakart, Military Class konsepti çerçevesinde özel komponentlerle donatılırken MSI, en yüksek kaliteli komponentlere yer verdiğinin altını özellikle çiziyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire gibi donanımlara da sahip olan MSI X58A-GD45'in yakında satışa çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI'dan X58 çipsetli yeni anakart; X58A-GD45
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vidoko 8 yıl
fiyatına göre en iyisi tercih edeilir .enkaliteli kullanıpta yüksekfiyatlar biçerse yaramaz:D
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G&H 8 yıl
msi nin sogutucu sekli göze albeni li gelmio
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trooper27 8 yıl
durum gösteriyorki intel sandy bridge e herkes geçemeyebilir diye 1366 platformuna devam edeyior bir bakmışsın i7 960 ı 290 dolar a çekmiş
i 980 düz (x olmayanı)32 nm 6 çekirdekli çarpanı kilitli bişey çıkarıp
490 dolara satar belli olmaz intel bu
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CrySystem 8 yıl
en yüksek kaliteli komponentlere yer verdiğinin altını özellikle çiziyor.

yeni bir akım ...
"en kaliteli biziz" yarışları aldı başını gidiyor
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BeFeD 8 yıl
oldum olası sevemedim şu msi'ı. başıma bir şey de gelmedi kullanırken ama yok sevemiyorum
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