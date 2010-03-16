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MSI'ın All-in-One bilgisayarı Wind Top AE2400 ortaya çıktı

Dünya'nın tanınan bilgisayar üreticilerinden MSI firmasının hazırladığı All-in-One bilgisayar Wind Top AE2400 ortaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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MSI firmasının ürettiği All-in-One yapıdaki bilgisayar olan Wind Top AE2400 ortaya çıktı. MSI Wind Top AE2400 hepsi bir arada bilgisayarın ekran boyutu 23.6 inç olarak hazırlandı ve 1920x1080 çözünürlük sunuyor. Multitouch desteğinin dahil edildiği belirtilen bilgisayarın donanım özellikleri oldukça tatmin edici görünüyor. Intel Core 2 Quad işlemcilere yer verilen bilgisayarın sistem belleğinin 4GB DDR3 olduğu açıklandı. ATI Mobility Radeon HD 5730 1GB ekran kartına sahip olan MSI Wind Top AE2400 bilgisayarda 1TB kapasiteli sabit disk bulunuyor. MSI'ın ürettiği bilgisayarda çift katmanlı DVD sürücü kullanılırken, dahili 1.3 mp kamera ve WiFi desteği de unutulmamış. MSI'ın bu bilgisayarlarda Windows 7 Home Premium işletim sistemi kullanacağı ifade edildi.

MS firmasının hepsi bir arada olarak hazırladığı bilgisayar Wind Top AE2400'ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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alpa07 9 yıl
oyun canavarı gibi bi şey haaaa
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baysan240 9 yıl
cihazın donanımı gerçekten laf olsun diye çıkarılan atom platformlarından 3 numara daha büyük ve fersah fersah ötede umarım fiyatı uygun olur böyle bir sistem evinizde oldumu başka bir makinaya ihtiyaç kalmaz.
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