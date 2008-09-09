MSI'ın Radeon HD 4650 modeli ve test sonuçları belirdi

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AMD-ATi orta segment için iki yeni model duyurmaya hazırlanıyor ki bunlar Radeon HD 4650 ve HD 4670 olacak. Her iki model de AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 gpu'sunu kullanıyorlar ve 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyorlar. Paralel işlem birimlerinin sayısı 320 olan kartları ayıran fark ise saat hızları ve kullanılan bellek tipi. Zira GDDR3 bellek ile gelen HD 4670 modelinin aksine HD 4650 modeli üretici terchine göre GDDR3 veya GDDR2 bellek kullanıyor ve daha düşük saat hızlarıyla geliyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan HD 4670'in aksine HD 4650 modelinin gpu'su 600MHz'de bellekleri ise GDDR2'li modellerde 1000MHz'de, GDDR3'lü modellerde ise 1400MHz'de görev yapıyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI'ın hazırladığı HD 4650 modeli test sonuçlarıyla birlikte gün ışığına çıktı. Tek slot tasarıma sahip olan ve özelleştirilmiş soğutucu kullanan kart 128-bit bellek veri yolu ve 320x paralel işlem birimi gibi detaylarıyla serinin karakteristik özelliklerini koruyor. 512MB GDDR2 bellek kullanan ve saat hızları 500MHz/1000MHz olarak belirlenen kart üzerinde tv çıkışı da bulunmuyor. Yurt dışı piyasasına 70-75$ seviyesinden giriş yapması beklenen kartın bazı test sonuçları şu şekilde;