Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın Radeon HD 4670 modeli kullanıcılar ile buluşuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,3b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Donanım dünyasına yön veren isimlerden biri olan MSI'ın, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4670 modeli raflardaki yerini almaya başladı. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartı 320x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde HD DVD ve Blu Ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. ATi'nin HD 4800 serisi ile devreye giren yeni 3B mimarisini esas alan kart segmentinde liderliğe oynamayı hedefliyor. Doğrudan segment rakibi olan (en:artık değil) GeForce 9500GT'den ciddi anlamda daha hızlı olduğu belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de desteklemekte. 75 watt altı güç tüketimi ve 480GigaFLOP'luk hesaplama gücüne sahip olan MSI'ın yeni modeli üzerinde ayrıca çift DVI konnektörü bulunuyor. Referans tasarımdan farklı olarak özel tasarım soğutucuya sahip olan MSI Radeon HD 4670'in yurt dışı satış fiyatı 80-85$ seviyesinde. EN: Dün yayınladığımız haberimizde de belirttiğimiz üzere Nvidia, GeForce 9500GT'nin fiyatını 69$'a, GeForce 9600GSO'nun fiyatını ise 79$'a çekti. Yani fiyat anlamında HD 4670'in yeni rakibi GeForce 9600GSO olacak.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 11 yıl
iyiki varsın amd ati yoksa halimiz haraptı


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 11 yıl
rv730 giriş seviyesi için beklenen bir gpu idi
yeni modellerin gelmesi güzel ama ben 5 dolar fsazla verir sapphire den alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forvet09 11 yıl
4670 den bir tane de biz edinmeye çalışacağız galiba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 11 yıl
9500GT zaten yalan oldu... Ama 9600GSO nasıl bir performans sergiliyor bilmiyorum... 4670 çok iyi bir hamle oldu Ati için... Orta seviyede AMD-ATI şaha kalkacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 11 yıl
4670 yavaş yavaş piyasaya giriyorr kullanıcı testlerine göre performansıda iyi olursa(fiyatına göre) 4850 yerine bu kartı alırımmm oyunları yuksek ayarlada oynamıyorum nasıl olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuitarMania 11 yıl
MSI NX6600gt gibi duruyo.

Haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10306 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Spore inceleme videosu 11 yıl MSI GT735 Gaming Notebook video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim