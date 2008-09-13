MSI'ın Radeon HD 4670 modeli kullanıcılar ile buluşuyor

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Donanım dünyasına yön veren isimlerden biri olan MSI'ın, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4670 modeli raflardaki yerini almaya başladı. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartı 320x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapan ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde HD DVD ve Blu Ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. ATi'nin HD 4800 serisi ile devreye giren yeni 3B mimarisini esas alan kart segmentinde liderliğe oynamayı hedefliyor. Doğrudan segment rakibi olan (en:artık değil) GeForce 9500GT'den ciddi anlamda daha hızlı olduğu belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de desteklemekte. 75 watt altı güç tüketimi ve 480GigaFLOP'luk hesaplama gücüne sahip olan MSI'ın yeni modeli üzerinde ayrıca çift DVI konnektörü bulunuyor. Referans tasarımdan farklı olarak özel tasarım soğutucuya sahip olan MSI Radeon HD 4670'in yurt dışı satış fiyatı 80-85$ seviyesinde. EN: Dün yayınladığımız haberimizde de belirttiğimiz üzere Nvidia, GeForce 9500GT'nin fiyatını 69$'a, GeForce 9600GSO'nun fiyatını ise 79$'a çekti. Yani fiyat anlamında HD 4670'in yeni rakibi GeForce 9600GSO olacak.