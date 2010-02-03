MSI'ın yeni mini-bilgisayarı Wind Box DE220 detaylandı

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, düşük güç tüketimli mini-bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı yeni nettop sistemini duyurdu. Wind Box çatısı altında hazırlanan ve DE220 model adına sahip olan mini-bilgisayar, ikinci jenerasyon Atom platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom D410 (veya D510) işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 1TB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle gelmesi beklenen Wind Box DE220'de ekran kartı olarak yeni nesil Atom işlemcilerinde kullanılmaya başlayan GMA 3150 entegre grafik birimine yer veriliyor. Yine tercihe bağlı olarak ATi Mobility Radeon HD 4330 ile de donatılabilecek sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

ATi Mobility Radeon HD 4330 ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan MSI Wind Box DE220'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.