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MSI'ın yeni mini-bilgisayarı Wind Box DE220 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni mini-bilgisayarı Wind Box DE220 detaylandı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, düşük güç tüketimli mini-bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı yeni nettop sistemini duyurdu. Wind Box çatısı altında hazırlanan ve DE220 model adına sahip olan mini-bilgisayar, ikinci jenerasyon Atom platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom D410 (veya D510) işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 1TB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle gelmesi beklenen Wind Box DE220'de ekran kartı olarak yeni nesil Atom işlemcilerinde kullanılmaya başlayan GMA 3150 entegre grafik birimine yer veriliyor. Yine tercihe bağlı olarak ATi Mobility Radeon HD 4330 ile de donatılabilecek sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

ATi Mobility Radeon HD 4330 ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan MSI Wind Box DE220'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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talh4wk 9 yıl
tasarımı kötü olmuş,beğenmedim,haber için teşekkürler
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Momo-Oz 9 yıl
ne kadar tipsiz bi kasa o öle
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Tolgá 9 yıl
bir tane bundan birde en az 10mbit internet çok güzel olur..
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dellino 9 yıl
4330 lu konfigürasyon işe yarar. GMA ile bu işlerin yürümeyeceğini sonunda anladılar.
Fiyatının 500$ civarı olacağını düşünüyorum.
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DavutGENC 9 yıl
Windows 7 Hom Premium .
Bravo ya üstün başarı gercekten
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WinteR 9 yıl
D510 ve HD 4330 iyi bir ikili olabilir, tabi ücretlendirme oranında, kasa dizaynı felaket, ilk olarak lokomotife benzettim, daha sonra tuğlaya da benzediğine karar verdim.
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OverClocK1ng 9 yıl
Yaa downloadda çok iyi oluyor. İyi bir HTPC alternatifi olur ayrıca..
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