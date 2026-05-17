425Hz ve 1440p bir arada: MSI yeni oyuncu monitörünü tanıttı

İşte MSI’dan e-spor odaklı yeni monitör MAG 276QP42'nin teknik özellikleri:
MSI MAG 276QP42’nin merkezinde Fast IPS panel teknolojisi bulunuyor. Geleneksel IPS ekranlar uzun yıllardır renk doğruluğu ve geniş görüş açılarıyla öne çıksa da tepki süresi konusunda TN panellerin gerisinde kalıyordu. Fast IPS yaklaşımı ise bu farkı azaltmayı hedefliyor. MSI’ın açıkladığı verilere göre monitör, 0,5 ms gri-gri tepki süresi sunuyor. 425 Hz yenileme hızı teknik açıdan dikkat çekici olsa da, bu seviyeden tam verim alınabilmesi için güçlü bir ekran kartı donanımı gerekiyor. 1440p çözünürlükte saniyede 400 kareyi aşan performans üretmek güncel üst segment sistemler için bile oldukça zorlayıcı bir senaryo oluşturuyor.
Monitör aynı zamanda Adaptive-Sync teknolojisini destekliyor ve hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync ile uyumlu çalışıyor. Bu destek, ekran kartının ürettiği kare hızını monitörün yenileme oranıyla senkronize ederek görüntü yırtılması sorununu azaltıyor. Renk tarafında ise MAG 276QP42, modern IPS sınıfı monitörlerin sunduğu standartlara yakın bir profil çiziyor. Panelin DCI-P3 renk gamının yüzde 98,1’ini, Adobe RGB alanının yüzde 94,3’ünü ve sRGB renk alanının yüzde 127,5’ini kapsadığı belirtiliyor. MSI ayrıca 8 bit + FRC yapısıyla 10 bit renk derinliği desteği sunuyor. Bu yapı gerçek 10 bit panel yerine yazılımsal geçiş yöntemleri kullansa da özellikle HDR içeriklerde ve renk geçişlerinde daha yumuşak görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.
Monitörde yer alan sanal ekran boyutu özelliği de rekabetçi oyuncular için dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar görüntü alanını 24,5 inç seviyesine düşürebiliyor. Bu yöntem, profesyonel e-spor oyuncularının tercih ettiği daha kompakt görüş alanını taklit ederek ekranın tamamını göz hareketini azaltarak takip etmeye yardımcı oluyor. MSI ayrıca düşük hareket bulanıklığı modu ve dahili yakınlaştırma işleviyle hareketli sahnelerdeki netliği artırmayı hedefliyor.
Günlük kullanım tarafında ise yansıma önleyici mat kaplama, DC karartma sistemi ve TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık teknolojisi gibi standart konfor özellikleri sunuluyor. Ergonomik stand yapısı sayesinde yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarları yapılabiliyor. Bunun yanında 100 x 100 mm VESA desteği sayesinde üçüncü taraf monitör kollarıyla kullanım da mümkün hale geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.1 portu, bir DisplayPort 1.4a girişi ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor. Ayrıca HDMI CEC desteği ile resim içinde resim ve yan yana görüntü modları da monitörün çoklu cihaz kullanımına yönelik esnekliğini artırıyor. MSI MAG 276QP42'nin yaklaşık 322 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkması ise yüksek yenileme hızlı 1440p monitör segmentinde fiyat rekabetini önümüzdeki dönemde daha da sertleştirebilir.
