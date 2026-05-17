425Hz ve 1440p bir arada: MSI yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör MSI, yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörleri arasındaki rekabeti kızıştıracak yeni modeli MAG 276QP42’yi Çin’de satışa sundu. 27 inç boyutundaki yeni monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve hız aşırtmalı 425 Hz yenileme hızını aynı pakette bir araya getiriyor. Günümüzde birçok oyuncu monitörü yüksek çözünürlük ile yüksek yenileme hızı arasında bir tercih sunarken MSI’ın yeni modeli bu iki özelliği daha erişilebilir fiyat segmentinde buluşturmaya çalışıyor.

Samsung Galaxy M47, Geekbench testinde görüldü 1 gün önce eklendi

İşte MSI’dan e-spor odaklı yeni monitör MAG 276QP42'nin teknik özellikleri:

MSI MAG 276QP42’nin merkezinde Fast IPS panel teknolojisi bulunuyor. Geleneksel IPS ekranlar uzun yıllardır renk doğruluğu ve geniş görüş açılarıyla öne çıksa da tepki süresi konusunda TN panellerin gerisinde kalıyordu. Fast IPS yaklaşımı ise bu farkı azaltmayı hedefliyor. MSI’ın açıkladığı verilere göre monitör, 0,5 ms gri-gri tepki süresi sunuyor. 425 Hz yenileme hızı teknik açıdan dikkat çekici olsa da, bu seviyeden tam verim alınabilmesi için güçlü bir ekran kartı donanımı gerekiyor. 1440p çözünürlükte saniyede 400 kareyi aşan performans üretmek güncel üst segment sistemler için bile oldukça zorlayıcı bir senaryo oluşturuyor.

Monitör aynı zamanda Adaptive-Sync teknolojisini destekliyor ve hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync ile uyumlu çalışıyor. Bu destek, ekran kartının ürettiği kare hızını monitörün yenileme oranıyla senkronize ederek görüntü yırtılması sorununu azaltıyor. Renk tarafında ise MAG 276QP42, modern IPS sınıfı monitörlerin sunduğu standartlara yakın bir profil çiziyor. Panelin DCI-P3 renk gamının yüzde 98,1’ini, Adobe RGB alanının yüzde 94,3’ünü ve sRGB renk alanının yüzde 127,5’ini kapsadığı belirtiliyor. MSI ayrıca 8 bit + FRC yapısıyla 10 bit renk derinliği desteği sunuyor. Bu yapı gerçek 10 bit panel yerine yazılımsal geçiş yöntemleri kullansa da özellikle HDR içeriklerde ve renk geçişlerinde daha yumuşak görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Ekranın SDR modunda 400 nit parlaklık seviyesine ulaşabildiği ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. DisplayHDR 400 seviyesi üst düzey HDR deneyimi sunan mini LED çözümler kadar gelişmiş olmasa da, standart SDR ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve kontrast sunabiliyor. Ayrıca MSI, donanımsal özelliklerin yanında yazılım tarafında da oyunculara yönelik çeşitli araçlar eklemiş durumda. Yapay zekâ destekli görüş modu, oyunlardaki karanlık bölgeleri aşırı parlaklık oluşturmadan görünür hale getirmeyi hedefliyor. Akıllı nişangah sistemi ise arka plan rengini analiz ederek nişangahın kontrastını otomatik olarak değiştiriyor.

Monitörde yer alan sanal ekran boyutu özelliği de rekabetçi oyuncular için dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar görüntü alanını 24,5 inç seviyesine düşürebiliyor. Bu yöntem, profesyonel e-spor oyuncularının tercih ettiği daha kompakt görüş alanını taklit ederek ekranın tamamını göz hareketini azaltarak takip etmeye yardımcı oluyor. MSI ayrıca düşük hareket bulanıklığı modu ve dahili yakınlaştırma işleviyle hareketli sahnelerdeki netliği artırmayı hedefliyor.

Günlük kullanım tarafında ise yansıma önleyici mat kaplama, DC karartma sistemi ve TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık teknolojisi gibi standart konfor özellikleri sunuluyor. Ergonomik stand yapısı sayesinde yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarları yapılabiliyor. Bunun yanında 100 x 100 mm VESA desteği sayesinde üçüncü taraf monitör kollarıyla kullanım da mümkün hale geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.1 portu, bir DisplayPort 1.4a girişi ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor. Ayrıca HDMI CEC desteği ile resim içinde resim ve yan yana görüntü modları da monitörün çoklu cihaz kullanımına yönelik esnekliğini artırıyor. MSI MAG 276QP42’nin yaklaşık 322 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkması ise yüksek yenileme hızlı 1440p monitör segmentinde fiyat rekabetini önümüzdeki dönemde daha da sertleştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

425Hz ve 1440p bir arada: MSI yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: