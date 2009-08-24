Mushkin'den AMD işlemciler için dört yeni DDR3 bellek kiti

Ekran kartı pazarına yeniden dönüş yapan ve Europa serisi SSD modelleriyle depolama pazarında iddialı olmayı hedefleyen Mushkin, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın tamamı 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan yeni bellek kitleri için açıklanan resmi detaylar şu şekilde;
- 996657AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-7-20 | 1.85V - 1.95V | ~ 119 Euro
- 996601AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-6-18 | 1.85V - 1.95V | ~ 128 Euro
- 996659AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V - 1.70V | ~ 75 Euro
- 996629AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.80V - 1.90V | ~ 113 Euro
Mushkin tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutucuyla donatılan ve ömür boyu garanti ile gelen yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
voltaj farki var i7 ve digerleri arasinda.1.65v i7 kitler, 1.9v digerleri ama amd icin de 1.65v ocz kit var.
newegg.com/...
ocztechnology.com/...
adamlar satti bitirdi biz daha goremedik tr'de.
yazıyı iyi okusan bu soruyu sormazdın.
okudum atiyle ilgili bir bölüm yok
hala rage 3d kartı vardır evde, sogutucusuz, :)