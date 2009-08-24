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Mushkin'den AMD işlemciler için dört yeni DDR3 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin'den AMD işlemciler için dört yeni DDR3 bellek kiti
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Ekran kartı pazarına yeniden dönüş yapan ve Europa serisi SSD modelleriyle depolama pazarında iddialı olmayı hedefleyen Mushkin, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın tamamı 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan yeni bellek kitleri için açıklanan resmi detaylar şu şekilde;

- 996657AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-7-20 | 1.85V - 1.95V | ~ 119 Euro
- 996601AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-6-18 | 1.85V - 1.95V | ~ 128 Euro
- 996659AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V - 1.70V | ~ 75 Euro
- 996629AM3 - XP3-12800 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.80V - 1.90V | ~ 113 Euro

Mushkin tarafından hazırlanan özel tasarımlı soğutucuyla donatılan ve ömür boyu garanti ile gelen yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
amd ddr3 ile intel ddr3 ramları arasında ne farkı var ?
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Wilson Fisk 10 yıl
fatihcanery

amd ddr3 ile intel ddr3 ramları arasında ne farkı var ?


voltaj farki var i7 ve digerleri arasinda.1.65v i7 kitler, 1.9v digerleri ama amd icin de 1.65v ocz kit var.

newegg.com/...

ocztechnology.com/...

adamlar satti bitirdi biz daha goremedik tr'de.
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OverClocK1ng 10 yıl
1600Mhz de ucundan accık da olsa CAS ların içinde "6" rakamını gördük sonunda..
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Wilson Fisk 10 yıl
o 6'yi en basta gorene kadar benden uzak olsun ddr3.
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toonjai 10 yıl
@sadtneverdie
yazıyı iyi okusan bu soruyu sormazdın.
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sadtneverdie 10 yıl

toonjai

@sadtneverdie
yazıyı iyi okusan bu soruyu sormazdın.


okudum atiyle ilgili bir bölüm yok
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sadtneverdie 10 yıl
bağlantıyı kuramadım atiyle
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artenis 10 yıl
Ati RAGE 3D yi yapmıstı ilk sanırım,
hala rage 3d kartı vardır evde, sogutucusuz, :)
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