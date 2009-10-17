Mushkin'den iddialı açıklama: Mulholland serisi USB belleklerimiz "inanılmaz" hızlarla geliyor!

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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Mulholland adını verdiği yeni bir USB bellek ailesi üzerinde çalışıyor. 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere toplamda beş farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilen yeni bellek ailesinin okuma/yazma hızları henüz açıklanmamakla birlikte Mushkin "inanılmaz" hızlara hazır olan uyarısında bulunuyor.

Mushkin'in iddialı çıkışı sonrasında gözler bir anda Mulhollanda serisine çevrilirken henüz net bir bilgi olmadığı ancak en iyi senaryo kapsamında yeni belleklerin USB 3.0 destekli olabileceği konuşuluyor.

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