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Mushkin'den iddialı açıklama: Mulholland serisi USB belleklerimiz "inanılmaz" hızlarla geliyor!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin'den iddialı açıklama: Mulholland serisi USB belleklerimiz
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Mulholland adını verdiği yeni bir USB bellek ailesi üzerinde çalışıyor. 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere toplamda beş farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilen yeni bellek ailesinin okuma/yazma hızları henüz açıklanmamakla birlikte Mushkin "inanılmaz" hızlara hazır olan uyarısında bulunuyor.

Mushkin'in iddialı çıkışı sonrasında gözler bir anda Mulhollanda serisine çevrilirken henüz net bir bilgi olmadığı ancak en iyi senaryo kapsamında yeni belleklerin USB 3.0 destekli olabileceği konuşuluyor.

Mushkin'den iddialı açıklama: Mulholland serisi USB belleklerimiz
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El_domingo 10 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.....Merak ve ilgi oluşturuyorlar...
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gerbay 10 yıl
arkadaşlar hızı belirleyen bellek içerisindeki nand flash yongaların okuma yazma hızlarıdır. mushkin in kastettiği; "endüstride şu ana kadar kullanılan en hızlı nand flash lar bizim usb belleklerimizde olacak" gibi birşey olabilir.. bu bence iyi birşey çünkü fiyatının diğerlerinden çok da yüksek olmayacağını düşünüyorum. bazı arkadaşlar beğenmemişler ama 5Mb/sn lik artış bile çok iyi birşeydir. dakikada 37 megabyte fazladan veri kopyalanması demek..
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Seko92 10 yıl
USB 3.0 olsa ne olacak ? Sanki 2.0'ın 480 Mbit/s hızını tam olarak kullanan bellek varmış gibi. Hangi bellek saniyede 50 - 60 MB okuyabiliyor ?
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melyyh 10 yıl
5 mb/s falan olur bu inanılmazlık. bunun yanında fahiş fiyattan satarlar ürünleri.
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yekoo 10 yıl
umarım bu şirket inanılmazda ciddidir yoksa bir amd vakası daha karşılaşmayalım...
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TELESCOPE 10 yıl

yekoo

umarım bu şirket inanılmazda ciddidir yoksa bir amd vakası daha karşılaşmayalım...



aynen katıldım yorumunuza
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NemesisR3 10 yıl
usb 2.0 sınırına gelse o bile büyük başarı olur(yani 60mb/sn)
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nirvanha 10 yıl
Gözlerimize iNANAmaYacağız herhalde :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biz hazırız merak etmesin mushkin
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M1A2Abrams 10 yıl
e-SATA bellek hım hiç fena fikir değil :) olabilir
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Tora 10 yıl
Bence "inanılmaz"dan kasıtları +5mb/s'lik bi artış olabilir diğerlerine göre :)
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