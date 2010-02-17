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Muskin 2000MHz'de çalışan Blackline bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Muskin 2000MHz'de çalışan Blackline bellek kitini duyurdu
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Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için Blackline serisi yeni bellek kitini duyurdu. Daredevil kod adını taşıyan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti, iki adet 2GB bellek modülünden oluşuyor. 2000MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 7-10-8-27 zamanlamalarıyla geliyor.

Mushkin tarafından tasarlanan Frostyte soğutucusunun kullanıldığı yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile sunulduğu açıklanırken, son kullanıcı satış fiyatının 175.79$ olduğu açıklandı.


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hapocod 9 yıl
alanlar aldı zaten bu saatten sonra gereksiz
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dennjS 9 yıl

hapocod

alanlar aldı zaten bu saatten sonra gereksiz

alanlar aldımı?
DDR2 bellekten bahsetmiyoruz burada
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koxp94 9 yıl
iyi ya aşırı pahalı değilmiş
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tworule 9 yıl
7 10 8 27 garip bir zamanlama olmuş....
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milyondabir 9 yıl
bence fiyat yüksek sonucta bu 2x2 gb bir ram tr fiyatini düsünürsek birde 270$ emin olun burda olur
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JrMaster 9 yıl
ddr3 te
voltajlar düşücek performanslar katlanıcak bellekler çoşacak diye haberler yapılıyordu şimdi hangi habere baksam voltajlar çoşuyor cidden :D
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