Muskin 2000MHz'de çalışan Blackline bellek kitini duyurdu

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Oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Mushkin, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için Blackline serisi yeni bellek kitini duyurdu. Daredevil kod adını taşıyan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti, iki adet 2GB bellek modülünden oluşuyor. 2000MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 7-10-8-27 zamanlamalarıyla geliyor.

Mushkin tarafından tasarlanan Frostyte soğutucusunun kullanıldığı yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile sunulduğu açıklanırken, son kullanıcı satış fiyatının 175.79$ olduğu açıklandı.