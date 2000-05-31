Mutlaka bakın : İnternet'ten bedava Cep'e Mesaj Programı

İlk önce söylemeliyim UNIMOBILE inanılmaz sadece sizin bedava mesaj atabilmeniz için size cep telefonu network ağına bağlanmışlar ve çokda güzel bir program yazmışlar.

Sisteminize bir program kuruyorsunuz. Bu programa kayıt oluyorsunuz ki bu bedava. Sonra Icq benzeri bir program açılıyor. Bu programda kullanması rahat sayılır.

Program mesaj atacağınız kişiyi seçiyor ve sonunda turkcell'i de seçip herkese bedeva rahatça mesaj atabiliyorsunuz. Yakında bir bakışta atabileceğimiz programın sitesi ve download link'i aşağıda. Programın içersinden 150 Hanelik klasik mesajlar atabiliyorsunuz. Diğer 10 Hane nereye gitti derseniz www.unimobile.com ekleniyor diyebilirim. Mutlaka deneyin. Sizin bir cep telefonunuz olması gerkemiyor. Bir not isiminiziz mesajınızın sonuna eklemeyi unutmayın kimliğiniz belirtmek açısından. İyi kullanmalar.

Unimobile.com Sitesi