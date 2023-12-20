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    Anlık Bildirim

    Seçim yasakları açıklandı: Partiler SMS ve e-posta gönderemeyecek!

    Seçim döneminde siyasi partilerin SMS ve e-posta ile propaganda yapması yasaklandı. Partiler vatandaşları mesajla taciz edemeyecek.                              
    Seçim yasakları açıklandı: Partiler SMS ve e-posta gönderemeyecek Tam Boyutta Gör
    31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim yasakları açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu karara göre seçim döneminde partiler SMS ve mail atamayacak.

    SMS ve e-posta yasağı 1 Ocak'ta başlıyor

    1 Ocak 2024’ten 30 Mart 2024’e kadar vatandaşların telefonlarına ve e-posta adreslerine siyasi partiler tarafından görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak. Siyasi partiler sadece kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

    Seçim yasakları açıklandı: Partiler SMS ve e-posta gönderemeyecek Tam Boyutta Gör

    Propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitişine kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak kaydıyla açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapılabilecek. Ancak başka bir parti veya bağımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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