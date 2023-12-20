Tam Boyutta Gör 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim yasakları açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu karara göre seçim döneminde partiler SMS ve mail atamayacak.

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SMS ve e-posta yasağı 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak 2024’ten 30 Mart 2024’e kadar vatandaşların telefonlarına ve e-posta adreslerine siyasi partiler tarafından görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak. Siyasi partiler sadece kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

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Propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitişine kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak kaydıyla açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapılabilecek. Ancak başka bir parti veya bağımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak.

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Seçim yasakları açıklandı: Partiler SMS ve e-posta gönderemeyecek