iPhone ve Android arasında mesajlaşma sıkıntısı çözülüyor

Apple, sistemini rakipleriyle daha uyumlu hale getirme baskısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle önümüzdeki yıl iPhone'lar ve Android telefonlar arasındaki mesajlaşmayı iyileştirecek bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi.
Bu hamle, teknoloji devinin iMessage'ını diğer mesajlaşma hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmaya zorlayacak potansiyel AB kurallarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle geldi.
Ancak iMessage'ın Apple dışındaki cihazlarda kullanılabilir olmasını sağlamayacak. Şirket, "Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak " dedi.
Eleştirmenler, iMessage kullanıcılarının iOS olmayan cihazlardan mesaj aldıklarında yaşadıkları farklı deneyimin (Android mesajlarını iMessage yoluyla gönderilen mesajlardan ayıran "yeşil balon" ile özetlenen) bu kullanıcıların şirketin iOS ekosistemine bağlı kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.