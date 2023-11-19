iPhone ve Android arasında mesajlaşma sıkıntısı çözülüyor

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Apple, sistemini rakipleriyle daha uyumlu hale getirme baskısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle önümüzdeki yıl iPhone'lar ve Android telefonlar arasındaki mesajlaşmayı iyileştirecek bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi.

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Bu hamle, teknoloji devinin iMessage'ını diğer mesajlaşma hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmaya zorlayacak potansiyel AB kurallarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle geldi.

Ancak iMessage'ın Apple dışındaki cihazlarda kullanılabilir olmasını sağlamayacak. Şirket, "Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak " dedi.

Eleştirmenler, iMessage kullanıcılarının iOS olmayan cihazlardan mesaj aldıklarında yaşadıkları farklı deneyimin (Android mesajlarını iMessage yoluyla gönderilen mesajlardan ayıran "yeşil balon" ile özetlenen) bu kullanıcıların şirketin iOS ekosistemine bağlı kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

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