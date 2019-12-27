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    n11.com'da veri ihlali yaşandığı duyuruldu

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), popüler e-ticaret sitesi n11.com’da bir veri ihlali yaşandığını duyurdu.
    2 sa.
    3,2b
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    13
    Güvenlik
    Gökhan G.
    Editör
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    n11.com'da veri ihlali yaşandığı duyuruldu
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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan bir duyuruya göre popüler e-ticaret sitesi n11.com’da bir veri ihlali yaşandı.

    Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kuruma gönderilen 20 Aralık 2019 tarihli yazıyla ortaya çıkan olayda; Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği ifade edilmiş.

    KVKK ise bu kapsamda yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:

    "Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

    Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

    • Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,
    • Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,
    • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
    • İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
    • Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği,
    • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi alabilecekleri

    bilgilerine yer verilmiştir.

    Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Konu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6630/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Dogus-Planet-Elektronik-Ticaret-ve-Bilisim-Hizmetleri-A-S- Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    XibalbaTM 1 sa. en beğenilen
    Kullanicisindan saticisina yonetimine kadar çöp bir site zaten şaşırmadım
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    imotep 59 dk. XibalbaTM
    Buradan alışveriş yapan insanlar çöp mü dedin sen tekrar et bakayım. Hadi bir daha tekrar et bizlere çöp mü dedin?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    obsesoz 9 dk.
    Yandı gülüm ..Dh sıcak fırsatçılar birleşin hakem heyetine başvuruyoruz
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    Sheva24 21 dk.
    Dolandirici dolu site ve n11 yonetimi de o dolandiricilarin arkasi nda gibi gorunuyor bi kac kez canli yardimdan edindigim izlenim bu sekilde
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    oRCa_ 29 dk. yeni yorumcu
    Zamanında alış verişe devam edebilmem için KV kullanmasına izin vermemi dayatması sonucunda hesabımı silmiştim :)
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    earthshaker- 29 dk.
    Senelerdir kullanmıyorum o dolandırıcı siteyi. Satıcılar tamamen dolandırıcı, orijinal dedikleri ürünler sahte çıktı bende şikayet ettim ama N11 umursamadı tabii.
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    vs-fb 56 dk.
    O zaman hangi hesaplarda sıkıntı olduysa müşterilerinize haber versenize. Kişilerde ona göre önlemlerini alsınlar. Ama duyulmasın diye olayı gizle.
    Yanıtla +3
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    imotep 59 dk. XibalbaTM
    Buradan alışveriş yapan insanlar çöp mü dedin sen tekrar et bakayım. Hadi bir daha tekrar et bizlere çöp mü dedin?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Doanc4n 12 dk. imotep
    hahahahhaha tekrar etse ne olacak? :D
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    mstfckmk 1 sa.
    Aynı ürün aynı satıcı farklı sitelerde daha uyguna satıyor. Ama n11de verdikleri kuponu uygulasanız bile pahalı kalıyor. N11'in hiçbir avantajı yok.
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    ProfXavier 1 sa.
    En önemlisi de sızıntı aynı gün tespit edilmiş. Bu bilgi beni çok rahatlattı. Ya hiç fark etmeselerdi? :D Ülkenim bilti güvenliği karnesi koca bir SIFIR!
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    muroooo19 1 sa.
    Ben çok alışveriş yapıyorum. Umarım sıkıntı yaşamayız
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    pesclass 1 sa.
    Ölün acımam..
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