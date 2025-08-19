Giriş
    AI kullanan hackerlar yeni bir siber güvenlik krizine sebep olabilir

    Yapay zeka araçlarıyla donatılmış hackerlar, siber güvenlik uzmanlarının korkulu rüyası hâline gelmiş durumda. Yapay zekanın yükselişi, siber güvenlikte de yeni bir dönem başlatıyor.

    AI kullanan hackerlar yeni bir siber güvenlik krizine sebep olabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın giderek gelişen kod yazma ve otonom hareket etme kabiliyeti, siber güvenlik uzmanları için kaygı verici bir seviyeye ulaşmış durumda. Çünkü ortaya çıkan bu yeni teknolojiler, mevcut siber güvenlik önlemlerini rahatlıkla aşabilecek yeni nesil hackerların ortaya çıkmasına kapı aralıyor. Bazı görevleri otonom olarak yerine getirebilecek yapay zeka araçları ile donatılmış bu hackerların, yakın gelecekte çok daha büyük bir problem hâline gelebileceği düşünülüyor.

    İşin özellikle bu otonom hareket kısmı oldukça endişe verici. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri kısa süre önce Rusya-Ukrayna cephesinde karşımıza çıktı. Ukraynalıları hedef alan Rus hackerlar, gönderdikleri e-postalara zararlı yazılımlar gizleyerek çok sayıda Ukraynalının kişisel cihazına sızmayı başardı. Yalnız bu kez e-postalara gizlenen sıradan bir truva atı değil, otonom olarak hareket edebilen bir yapay zeka programıydı. Bu yapay zekaya verilen görev ise cihazları hassas veriler için tarayıp, elde ettiği bilgileri Rusya'ya iletmesiydi. Temmuz ayında gerçekleşen bu saldırı, önümüzdeki dönemde hem internet kullanıcılarını hem de devlet kurumlarını bekleyen tehlikelerin bir demosu gibiydi.

    Yapay Zeka Sıradan Birini Bile Bir Hackera Dönüştürebilir

    Mevcut yapay zeka teknolojileri, hâlihazırda gelişmiş kabiliyetlere sahip olan hackerları daha da tehlikeli hâle getiriyor. Ne var ki bu hackerlar madalyonun sadece bir yüzü. Madalyonun diğer yüzünde ise yapay zeka sayesinde bir anda amatör bir hackera dönüşebilecek milyonlarca insan var. ChatGPT gibi yaygın olarak kullanılan yapay zekalar zararlı olabilecek kodları ya da görevleri tespit edip geri çeviriyor. Ancak doğrudan lokal cihazda çalıştırılan açık kaynak kodlu yapay zekalar, bu tarz güvenlik önlemlerini aşabilecek şekilde modifiye edilebiliyor. Bu da milyonlarca insanın çok yakında kendi mini hackerlarına sahip olabileceği anlamına geliyor.

    Yaşanan bu değişim, siber güvenlik için yeni bir dönemin kapıda olduğunu gösteriyor. Çünkü hackerlar ile siber güvenlik uzmanları arasında yıllardır devam eden kedi-fare oyunu, artık yeni bir boyut kazanmış durumda. Google'da çalışan siber güvenlik uzmanı Heather Adkins de "bu başlangıcın başlangıcı" diyerek yeni bir döneme girildiğinin altını çiziyor.

    Tabii bu yeni dönemde siber güvenlik uzmanlarının elinde de yapay zeka araçları olacak. Nitekim Heather Adkins'in Google'da öncülük ettiği ekip, daha şimdiden yapay zekayı güvenlik önlemlerini güçlendirmek için kullanmaya başlamış durumda. Google'ın yapay zeka araçları, hackerların kullanabileceği açıkları önceden bulup kapatmak için sürekli tarama yapmaya devam ediyor. Nitekim Adkins, bu yapay zeka araçlarının şimdiden 20'den fazla kritik açığın kapatılmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

    Diğer yandan kullanıcılar arasında giderek yaygınlaşacak yapay zeka asistanlarının ve AI ajanlarının da e-postaya gizlenmiş zararlı yazılımlar gibi saldırılara karşı kullanıcıları uyarabilecek bir tür "koruyucu meleğe" dönüşebileceği düşünülüyor. Bu da yapay zekanın savunma tarafı için de epey kullanışlı olacağını gösteriyor.

    Önümüzdeki dönemde yapay zekanın hackerlara mı yoksa savunma tarafına mı daha fazla katkı sağlayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki o da siber güvenlik alanında artık yeni bir döneme girildiği.

