Nays, Domino's, LCW ve Fenerbahçe mobil uygulamaları hacklendi

Tam Boyutta Gör Türkiye’de gün geçmiyor ki yeni bir siber güvenlik zafiyeti yaşamasın. Bugün saat 19.45 sularında Türkiye’deki bazı mobil uygulamaları hacklendi. Uygulamalardan sahte bildirim gönderildi.

Nays, Domino’s Pizza, LC Waikiki ve Fenerbahçe uygulamalarının bildirim sistemine erişen hackerlar, “No System is Safe!” yazılı bir bildirim gönderdi. Bildirimde yazıya ek olarak bir hacker grubunun resmi yer alıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir.” ifadesine yer verildi.

Nays, Domino’s Pizza ve LC Waikiki herhangi bir açıklama yapmadı. Uygulamalar bildirim gönderebilmek için üçüncü taraf yazılım firmalarını kullanabiliyor. Muhtemelen bu uygulamaların kullandığı bildirim servisine yetkisiz erişim yapıldı. Türkiye’deki bu uygulamaların yanı sıra farklı ülkelerden bazı uygulamalardan da aynı bildirim gönderildi. Güvenliğiniz için bu uygulamalardan gelen bildirimlere tıklamayın!

