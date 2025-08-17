Norveç’te Rus hacker saldırısı: Barajın kontrolü ele geçirildi

Rus hackerler barajı hedef aldı
Norveç yönetiminin ilk kez resmi olarak Rusya’yı sorumlu tutmasıyla ulusal güvenlik gündeminin merkezine oturdu. Nisan ayında gerçekleşen saldırıda bilgisayar korsanları, balıkçılık operasyonlarını da yöneten barajın kontrol sistemine uzaktan erişim sağladı. Toplamda barajdan 7.5 milyon ton su boşaltımı gerçekleşti.
Saldırıyı üstlenen grubun, Telegram üzerinden üç dakikalık bir video yayımladığı ve görüntülerde bir Rus yanlısı siber suç örgütünün logosunun yer aldığı bildirildi. Norveç’in organize suç birimi Kripos, söz konusu grubun son yıllarda Batı’daki şirketlere yönelik çok sayıda saldırıyla ilişkilendirildiğini aktardı.
Rusya iddiaları reddetti
Rus istihbaratının Norveç’te bilgi toplayabilmek için ciddi kaynaklar harcadığı ve vatandaşları ajanlaştırmaya çalıştığı da yetkililer tarafından vurgulandı. Daha önce de Norveçli yetkililer, ülkenin enerji altyapısının özellikle hidroelektrik barajlar üzerinden hedef alınabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.
Norveç, Avrupa’nın önde gelen doğalgaz ihracatçılarından biri olmasının yanı sıra elektrik üretiminde büyük ölçüde hidroelektriğe bağımlı.
Norveç ile Rusya arasında 198 kilometrelik bir sınır bulunuyor ve Storskog geçiş noktası, Avrupa'daki tek açık Schengen-Rusya sınırı olma özelliğini taşıyor. Oslo'daki Rusya Büyükelçiliği ise Norveç tarafının açıklamalarını "asılsız ve siyasi amaçlı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Norveç'in yıllık güvenlik raporunda dile getirdiği "Rus sabotaj tehdidi" ifadesi, "uydurulmuş bir mit" olarak tanımlandı. Geçtiğimiz yıl İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore da Rusya'yı, Avrupa'da son derece pervasız sabotaj faaliyetleri yürütmekle suçlamış, Moskova ise bu iddiaları reddetmişti.
