    Norveç’te Rus hacker saldırısı: Barajın kontrolü ele geçirildi

    Norveç’te bir baraja düzenlenen siber saldırı, dört saat boyunca milyonlarca litre suyun kontrolsüz salınmasına yol açtı. Norveç yönetimi, olayı ilk kez resmen Rusya’ya bağladı.

    Norveç'te Rus hacker saldırısı: Barajın kontrolü ele geçirildi
    Norveç istihbarat birimi, Nisan ayında ülkenin batısındaki Bremanger barajına yönelik siber saldırının Rusya kaynaklı olduğunu açıkladı. Yetkililere göre saldırganlar barajın sistemine sızarak su tahliye kapaklarını açtı ve yaklaşık dört saat boyunca saniyede 500 litre suyun kontrolsüz şekilde salınmasına yol açtı. Olay, Avrupa’daki kritik altyapılara yönelik sabotaj endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

    Rus hackerler barajı hedef aldı

    Norveç yönetiminin ilk kez resmi olarak Rusya’yı sorumlu tutmasıyla ulusal güvenlik gündeminin merkezine oturdu. Nisan ayında gerçekleşen saldırıda bilgisayar korsanları, balıkçılık operasyonlarını da yöneten barajın kontrol sistemine uzaktan erişim sağladı. Toplamda barajdan 7.5 milyon ton su boşaltımı gerçekleşti.

    Norveç'te Rus hacker saldırısı: Barajın kontrolü ele geçirildi
    Şans eseri, saldırı sonucunda ne can kaybı ne de maddi hasar meydana geldi. Ancak Norveç güvenlik birimleri olayın yalnızca barajı değil, toplumun genel güvenlik algısını hedef alan bir “gözdağı operasyonu” olduğuna dikkat çekiyor.

    Saldırıyı üstlenen grubun, Telegram üzerinden üç dakikalık bir video yayımladığı ve görüntülerde bir Rus yanlısı siber suç örgütünün logosunun yer aldığı bildirildi. Norveç’in organize suç birimi Kripos, söz konusu grubun son yıllarda Batı’daki şirketlere yönelik çok sayıda saldırıyla ilişkilendirildiğini aktardı.

    Rusya iddiaları reddetti

    Rus istihbaratının Norveç’te bilgi toplayabilmek için ciddi kaynaklar harcadığı ve vatandaşları ajanlaştırmaya çalıştığı da yetkililer tarafından vurgulandı. Daha önce de Norveçli yetkililer, ülkenin enerji altyapısının özellikle hidroelektrik barajlar üzerinden hedef alınabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

    Norveç, Avrupa’nın önde gelen doğalgaz ihracatçılarından biri olmasının yanı sıra elektrik üretiminde büyük ölçüde hidroelektriğe bağımlı.

    Norveç ile Rusya arasında 198 kilometrelik bir sınır bulunuyor ve Storskog geçiş noktası, Avrupa’daki tek açık Schengen-Rusya sınırı olma özelliğini taşıyor. Oslo’daki Rusya Büyükelçiliği ise Norveç tarafının açıklamalarını “asılsız ve siyasi amaçlı” olarak nitelendirdi. Ayrıca Norveç’in yıllık güvenlik raporunda dile getirdiği “Rus sabotaj tehdidi” ifadesi, “uydurulmuş bir mit” olarak tanımlandı. Geçtiğimiz yıl İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore da Rusya’yı, Avrupa’da son derece pervasız sabotaj faaliyetleri yürütmekle suçlamış, Moskova ise bu iddiaları reddetmişti.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

