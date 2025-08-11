Giriş
    Kamil Koç hacklendi: Müşterilere virüslü SMS gönderildi!

    Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi ve kullanıcılara sahte linkler içeren mesajlar gönderildi. Gönderilen sahte mesajlarla Kamil Koç müşterilerinin banka hesaplarına erişilmeye çalışılıyor.

    Kamil Koç hacklendi: Müşterilere virüslü SMS gönderildi! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi. Kamil Koç müşterilerine sahte link gönderildi. Bu link ile müşterilerin banka hesabına sızılmaya çalışılıyor.

    Dolandırıcılar Kamil Koç’un SMS sistemine erişerek VAKIFBANK müşterilerine hedef alan sahte link gönderdi. Gönderilen mesajda “VAKIFBANK’dan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faiz kredi fırsatı” ifadesi ve devamında VakıfBank’ın internet şubesi sitesini taklit eden sahte bir linke yer verildi.

    Giriş yapmaya çalışanların bankacılık bilgileri ele geçiriliyor

    Kamil Koç’a güvenerek linke tıklayan ve VakıfBank hesabına giriş yapmak isteyen müşterilerin bankacılık şifresi ele geçiriliyor. Açılan sitenin görünümü VakıfBank’ın internet şubesi ile birebir aynı tasarıma sahip olsa da linkin VakıfBank ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Siber dolandırıcılar, bu şekilde sahte linkler ile müşterilerin şifrelerini ele geçiriyor ve hesaptaki paraları kendi hesaplarına geçiriyor.

    Sosyal medyada Kamil Koç’tan gelen mesajlarla ilgili kullanıcıların paylaşımlarına baktığımızda bazı kullanıcılara sahte Binance bağlantısı gönderildiğini de görüyoruz. Güvenliğiniz için 11 Ağustos saat 10.00 itibarıyla Kamil Koç’tan iletilen sahte mesajlara tıklamamanızı öneririz. Henüz konuyla ilgili olarak Kamil Koç’tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 10 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

