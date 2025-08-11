Kamil Koç hacklendi: Müşterilere virüslü SMS gönderildi!

Dolandırıcılar Kamil Koç’un SMS sistemine erişerek VAKIFBANK müşterilerine hedef alan sahte link gönderdi. Gönderilen mesajda “VAKIFBANK’dan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faiz kredi fırsatı” ifadesi ve devamında VakıfBank’ın internet şubesi sitesini taklit eden sahte bir linke yer verildi.
Giriş yapmaya çalışanların bankacılık bilgileri ele geçiriliyor
Kamil Koç’a güvenerek linke tıklayan ve VakıfBank hesabına giriş yapmak isteyen müşterilerin bankacılık şifresi ele geçiriliyor. Açılan sitenin görünümü VakıfBank’ın internet şubesi ile birebir aynı tasarıma sahip olsa da linkin VakıfBank ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Siber dolandırıcılar, bu şekilde sahte linkler ile müşterilerin şifrelerini ele geçiriyor ve hesaptaki paraları kendi hesaplarına geçiriyor.
Sosyal medyada Kamil Koç'tan gelen mesajlarla ilgili kullanıcıların paylaşımlarına baktığımızda bazı kullanıcılara sahte Binance bağlantısı gönderildiğini de görüyoruz. Güvenliğiniz için 11 Ağustos saat 10.00 itibarıyla Kamil Koç'tan iletilen sahte mesajlara tıklamamanızı öneririz. Henüz konuyla ilgili olarak Kamil Koç'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.
