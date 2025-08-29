Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın DOGE’sinde güvenlik skandalı

    DOGE, ABD Sosyal Güvenlik verilerini savunmasız bir bulut sunucusuna yüklemekle suçlanıyor. Yüz milyonlarca vatandaşın kişisel bilgileri tehlikeye girdiği iddia ediliyor.

    Elon Musk’ın DOGE’sinde güvenlik skandalı Tam Boyutta Gör
    ABD’de milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin tehlikeye girdiği ortaya çıktı. Devlete bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (Department of Government Effectiveness-DOGE), sosyal güvenlik kayıtlarını güvenlik açığı bulunan bir bulut sunucusuna yükledi. Bu durum, milyonlarca Amerikalının verilerinin yetkisiz erişim ve kötüye kullanım riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

    Sosyal Güvenlik İdaresi’nin (SSA) baş veri sorumlusu Charles Borges, ihbar dilekçesinde kurumun üst düzey yetkililerinin, kendisinin uyarılarına rağmen ülkenin sosyal güvenlik bilgilerinin bir kopyasını denetimden kaçınan bir bulut ortamına yükleme kararı aldığını belirtti. İlgili işlemin haziran ayında yapıldığı belirtildi.

    450 milyondan fazla kayıt var

    Elon Musk’ın DOGE’sinde güvenlik skandalı Tam Boyutta Gör
    Borges’e göre, “Numerical Identification System” adlı bu veri tabanı, içerisinde 450 milyondan fazla kayıt bulunuyor. Bu kayıtlar, başvuru sahibinin adı, doğum yeri, vatandaşlık durumu, aile üyelerinin Sosyal Güvenlik numaraları ve diğer hassas kişisel ve finansal bilgiler gibi detayları içeriyor.

    İhbar dilekçesinde, DOGE ekibinin -Elon Musk’ın eski çalışanlarından oluştuğu belirtiliyor- verileri Amazon bulut sunucusuna kopyaladığı ve burada bağımsız güvenlik kontrollerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Bu eksiklikler, kimin veriye eriştiği ve verilerin nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık sağlamıyor. Borges, bu durumun kurum içi güvenlik politikalarını ve federal gizlilik yasalarını ihlal ettiğini ifade ediyor.

    Borges, DOGE üyelerine bulut üzerinde yönetici yetkisi verilmesi durumunda, verilerin halka açık servisler aracılığıyla erişilebilir hale gelebileceğini, yani hassas bilgilerin kamuya açılabileceğini belirtti. Dilekçede, bu bilgiler sızdırılırsa her Amerikalının sağlık bilgileri, gelir düzeyi, banka bilgileri, aile ilişkileri ve biyografik verileri dahil olmak üzere tüm hassas kişisel bilgilerinin ifşa edilebileceği uyarısı yapıldı. En kötü senaryoda, 450 milyon Amerikalının Sosyal Güvenlik numaralarının yeniden verilmesi gerekebilir.

    Ocak ayında göreve başlamasından bu yana DOGE ekibi, birçok federal departman ve vatandaş verilerini kapsayan veri setleri üzerinde kapsamlı kontrol sağlamış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Beyaz Saray sözcüsü Elizabeth Huston, ihbar dilekçesinden yönetimin haberdar olup olmadığına dair yorum yapmadı. SSA sözcüsü Nick Perrine ise, verilerin sağlam güvenlik önlemleri ile korunan güvenli ortamlarda saklandığını belirtti.

    Kaynakça https://itc.ua/en/news/millions-of-americans-personal-data-at-risk-due-to-doge/ https://techcrunch.com/2025/08/26/doge-uploaded-live-copy-of-social-security-database-to-vulnerable-cloud-server-says-whistleblower/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sürekli kavga çıkaran kadın beyaz eşya üzerindeki etiketler nasıl çıkar omuz genişliği nasıl ölçülür düğün salonunda çalışmak radyatör hortumu neden büzüşür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum