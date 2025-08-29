Elon Musk’ın DOGE’sinde güvenlik skandalı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin tehlikeye girdiği ortaya çıktı. Devlete bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (Department of Government Effectiveness-DOGE), sosyal güvenlik kayıtlarını güvenlik açığı bulunan bir bulut sunucusuna yükledi. Bu durum, milyonlarca Amerikalının verilerinin yetkisiz erişim ve kötüye kullanım riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Sosyal Güvenlik İdaresi’nin (SSA) baş veri sorumlusu Charles Borges, ihbar dilekçesinde kurumun üst düzey yetkililerinin, kendisinin uyarılarına rağmen ülkenin sosyal güvenlik bilgilerinin bir kopyasını denetimden kaçınan bir bulut ortamına yükleme kararı aldığını belirtti. İlgili işlemin haziran ayında yapıldığı belirtildi.

450 milyondan fazla kayıt var

Tam Boyutta Gör Borges’e göre, “Numerical Identification System” adlı bu veri tabanı, içerisinde 450 milyondan fazla kayıt bulunuyor. Bu kayıtlar, başvuru sahibinin adı, doğum yeri, vatandaşlık durumu, aile üyelerinin Sosyal Güvenlik numaraları ve diğer hassas kişisel ve finansal bilgiler gibi detayları içeriyor.

İhbar dilekçesinde, DOGE ekibinin -Elon Musk’ın eski çalışanlarından oluştuğu belirtiliyor- verileri Amazon bulut sunucusuna kopyaladığı ve burada bağımsız güvenlik kontrollerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Bu eksiklikler, kimin veriye eriştiği ve verilerin nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık sağlamıyor. Borges, bu durumun kurum içi güvenlik politikalarını ve federal gizlilik yasalarını ihlal ettiğini ifade ediyor.

Borges, DOGE üyelerine bulut üzerinde yönetici yetkisi verilmesi durumunda, verilerin halka açık servisler aracılığıyla erişilebilir hale gelebileceğini, yani hassas bilgilerin kamuya açılabileceğini belirtti. Dilekçede, bu bilgiler sızdırılırsa her Amerikalının sağlık bilgileri, gelir düzeyi, banka bilgileri, aile ilişkileri ve biyografik verileri dahil olmak üzere tüm hassas kişisel bilgilerinin ifşa edilebileceği uyarısı yapıldı. En kötü senaryoda, 450 milyon Amerikalının Sosyal Güvenlik numaralarının yeniden verilmesi gerekebilir.

Ocak ayında göreve başlamasından bu yana DOGE ekibi, birçok federal departman ve vatandaş verilerini kapsayan veri setleri üzerinde kapsamlı kontrol sağlamış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Beyaz Saray sözcüsü Elizabeth Huston, ihbar dilekçesinden yönetimin haberdar olup olmadığına dair yorum yapmadı. SSA sözcüsü Nick Perrine ise, verilerin sağlam güvenlik önlemleri ile korunan güvenli ortamlarda saklandığını belirtti.

