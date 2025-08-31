İnat Box kullanıcıları siber saldırıya uğradı iddiası

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde ülkemizde film, dizi veya spor etkinliklerini izlemek için yasal olmayan platformlara yönelen kullanıcılar siber saldırganlara av oluyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir operasyon bunun son örneği.

İnat Box ayrıntısı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde orijinal içerikleri yayınlayarak kullanıcıların banka hesaplarını boşaltan bir şebeke çökertildi. Şebekenin İnat Box isimli uygulamanın kullanıcılarını hedef aldığı belirtildi.

Kullanıcıların telefonlarına zararlı yazılım bulaştıran İnat Box truva atının daha sonra banka uygulamalarına sızarak hesaplardan para çektiği tespit edildi. Ayrıca kullanıcıların telefon faturalarına yansıyacak şekilde izinsiz abonelik bedelleri de kesildi.

Toplamda 14.7 milyon TL hırsızlık yapıldığı tespit edilirken 43 kişi ise gözaltına alındı. Diğer taraftan İnat TV platformu yayınladığı bir mesajda sadece kendi sitelerinden APK dosyalarının indirilmesini, bahse konu dolandırıcılık olayının sahte İnat TV APK dosyalarını kuranların başına geldiğini duyurdu.

