İnat Box kullanıcıları siber saldırıya uğradı iddiası

İnat Box ayrıntısı
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde orijinal içerikleri yayınlayarak kullanıcıların banka hesaplarını boşaltan bir şebeke çökertildi. Şebekenin İnat Box isimli uygulamanın kullanıcılarını hedef aldığı belirtildi.
Kullanıcıların telefonlarına zararlı yazılım bulaştıran İnat Box truva atının daha sonra banka uygulamalarına sızarak hesaplardan para çektiği tespit edildi. Ayrıca kullanıcıların telefon faturalarına yansıyacak şekilde izinsiz abonelik bedelleri de kesildi.
Toplamda 14.7 milyon TL hırsızlık yapıldığı tespit edilirken 43 kişi ise gözaltına alındı. Diğer taraftan İnat TV platformu yayınladığı bir mesajda sadece kendi sitelerinden APK dosyalarının indirilmesini, bahse konu dolandırıcılık olayının sahte İnat TV APK dosyalarını kuranların başına geldiğini duyurdu.