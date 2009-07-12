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NAND flash maliyetlerindeki artış SSD satışlarını vuruyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NAND flash maliyetlerindeki artış SSD satışlarını vuruyor
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Performans, güç tüketimi ve veri güvenliği gibi konularda oldukça iddialı olan ve önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstride depolama standardı olarak kullanılacağı ön görülen SSD'ler yani katı hâl sürücüleri şu an için yüksek maliyetler nedeniyle yaygınlaşabilmiş değil. Sabit disk teknolojisi ile kıyaslandığında, gigabyte başına düşen üretim maliyetinin birkaç katı daha yüksek olması, SSD'lerin kullanım yaygınlığı olumsuz etkiliyor zira tüm avantajlarına rağmen yeni depolama teknolojisi özellikle netbook'ların kazandırdığı pazar payı haricinde henüz kaydadeğer bir kazanım elde edebilmiş değil.

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlardan iSuppli, SSD satışlarında düşüş yaşandığını çünkü satış rakamlarının istenilen düzeye gelememesinden ötürü DRAM üreticilerinin yonga fiyatlarını arttırdığını ve bu durumunda SSD satışlarını vurduğunu açıkladı. Firma tarafından hazırlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde maliyeti 1.80$ olan 16Gb MLC tipi NAND flash bellek yongaları, geride bıraktığımız ikinci çeyrekte 4.10$ seviyesine kadar çıktı. DRAM üreticilerinin zayıf talep karşısında üretim kapasitesini sınırlandırmaya gitmesi, NAND flash fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Açıklanan detaylara bakılırsa, yüksek maliyetler bir süre için daha SSD depolama çözümlerinin yaygınlaşmasını engelleyen en önemli unsur olacak gibi görünüyor.


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tanerturk17 10 yıl
kusura bakmayın ama arkadaşlar kısa vadede çözümler üretüyorlar kendilerince.milyar $ lık ceu lar bunlarla ilgilenmezler bile.önemli olan büyük balık bence.neden ssd deye işletim sistemi kurayımki,benim için Aslında sizin içinde depo olarak kullandığınız hdd daha onemlidir.bir düşünün deponuzun havaya uçtuğunu,2 gunluğune data kablosunu çekin depo hdd nizin olmadığını düşünün.daha iyi anlayacaksınız işletim sistemiyle deponun onemini.(hangisinin daha önemli olduğunu) bence ssd lerde kapasiteyle hızı beraberinde arttırmak onemli.kucuk ssd ye işletim sistemi yukleyip oyunu hdd ye kurduktan sonra benım için bi anlamı olmaz.ki depoyu ssd ye yapmak hdd ye yapmaktan daha güvenlidir.(1 milyon saat sonra sınıda hesap etmek lazım mı :D )yanıldığım noktalarda uyarın beni.
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cavador 10 yıl
vall isterse hiç üretmesinler 1gb başına 4.10$ vericek kadar ... değiliz sonucta , keyifleri bilir zaten ekonomik kriz ekimde 2. kez vurucak
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_999_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: tanerturk17

kusura bakmayın ama arkadaşlar kısa vadede çözümler üretüyorlar kendilerince.milyar $ lık ceu lar bunlarla ilgilenmezler bile.önemli olan büyük balık bence.neden ssd deye işletim sistemi kurayımki,benim için Aslında sizin içinde depo olarak kullandığınız hdd daha onemlidir.bir düşünün deponuzun havaya uçtuğunu,2 gunluğune data kablosunu çekin depo hdd nizin olmadığını düşünün.daha iyi anlayacaksınız işletim sistemiyle deponun onemini.(hangisinin daha önemli olduğunu) bence ssd lerde kapasiteyle hızı beraberinde arttırmak onemli.kucuk ssd ye işletim sistemi yukleyip oyunu hdd ye kurduktan sonra benım için bi anlamı olmaz.ki depoyu ssd ye yapmak hdd ye yapmaktan daha güvenlidir.(1 milyon saat sonra sınıda hesap etmek lazım mı :D )yanıldığım noktalarda uyarın beni.

oyunu neden işletim sisteminin kurulu olduğu ssd'ye kurmuyoruz anlamadım
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darknell 10 yıl
Şu an alınacak zaman değil SSD leri en az 2 yıl beklemek lazım arşiv için SSD kullanımını. Fiyatı da düşer kapasitesi de teknlojisi de hem bi de veri saklama da güvenilirliği de artar. 2 yıl içindeki müşteri sorunları yüzünden gelişir yani de.
O sorunları yaşayanlar bizler olmayalım :))
Ama sadece Windows sürücüsü yapılırsa o başka fark görülür.
Arşivde mekanik eski HDD lere kalır.
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CoreXXX 10 yıl
bu ssd ucuzlayana kadar başka bir teknoloji çıkacak valla.))zaten vista ve xp de tam performansıyla çalışamıo ve sorunlu bu ssd ler, daha windows 7 nin yaygınlaşmasıda baya sürer yani ssd bize hayal
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rmemis 10 yıl
ssd'leri sadece sistem kuracak buyuklukte alınacak fiyata verseler yani 16GB ssd mesela en yuksek 70-80USD olsa geri kalan depolama açığını da normal hdd ile karşılasak olur aslında yani neden o 500GB pasif olacak olan arşivi ssd'de tutayım bana ne faydası var?
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hacı.basat 10 yıl
Çok kötü haber, 1TB Colossus SSD vardı OCZ'nin, maliyet 4 katına fırladıysa kim bilir o kaç $ oldu, sıkıntı kapasitede değil, resmen fiyatta, 1TB SSD var, en yüksek HDD 2TB, kapasitesi yüksek SSD ler pahalı olduğundan almak isteyen düşük kapasitelilere bakıyor, SIKINTISI FİYATI!!!!
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yc#1 10 yıl
16 Gb=2 GB dikkatinizi çekmek isterim.
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yimmasabi 10 yıl
16 GB 1.8$, 160 GB SSD = 18$ + elo devre = 30-50 $ maliyet.
Umarım zarar ederlerde yeni bişeyler bulunur bu fiyatlarla kim neylesin SSD yi
1 TB HDD 200 YTL ye dururken.
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