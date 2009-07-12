NAND flash maliyetlerindeki artış SSD satışlarını vuruyor

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Performans, güç tüketimi ve veri güvenliği gibi konularda oldukça iddialı olan ve önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak endüstride depolama standardı olarak kullanılacağı ön görülen SSD'ler yani katı hâl sürücüleri şu an için yüksek maliyetler nedeniyle yaygınlaşabilmiş değil. Sabit disk teknolojisi ile kıyaslandığında, gigabyte başına düşen üretim maliyetinin birkaç katı daha yüksek olması, SSD'lerin kullanım yaygınlığı olumsuz etkiliyor zira tüm avantajlarına rağmen yeni depolama teknolojisi özellikle netbook'ların kazandırdığı pazar payı haricinde henüz kaydadeğer bir kazanım elde edebilmiş değil.

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlardan iSuppli, SSD satışlarında düşüş yaşandığını çünkü satış rakamlarının istenilen düzeye gelememesinden ötürü DRAM üreticilerinin yonga fiyatlarını arttırdığını ve bu durumunda SSD satışlarını vurduğunu açıkladı. Firma tarafından hazırlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde maliyeti 1.80$ olan 16Gb MLC tipi NAND flash bellek yongaları, geride bıraktığımız ikinci çeyrekte 4.10$ seviyesine kadar çıktı. DRAM üreticilerinin zayıf talep karşısında üretim kapasitesini sınırlandırmaya gitmesi, NAND flash fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Açıklanan detaylara bakılırsa, yüksek maliyetler bir süre için daha SSD depolama çözümlerinin yaygınlaşmasını engelleyen en önemli unsur olacak gibi görünüyor.