Airfryer önerisi arayanlara en iyi airfryer fritöz modelleri ve fiyatları

Sıcak hava fritözleri ya da daha bilinen ismiyle airfryer, on yıldan fazla süredir piyasada ve yemek yapmayı seven birçok kişi için olmazsa olmaz haline geldi. Hemen her çeşit yemeği, çok az yağla, yağsız fark etmeksizin dışı çıtır içi yumuşacık pişirmeleriyle yağsız fritöz olarak da anılıyorlar. Peki, 2023'te hangi airfryer almalı? İşte sağlıklı patates kızartması, tavuk ve başka tatlar yaratabileceğiniz piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen airfryer'lar 🔽

1️⃣ Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen airfryerlar arasında ilk sırada Philips’in premium Airfryer XXL modeli geliyor. Philips Airfryer XXL HD9650/90, en sevdiğiniz yiyecekleri neredeyse yağsız sıcak havayla kızartıyor. Kızartma yapmanın sağlıklı yolunu arıyorsanız, Philips’in geniş hacimli airfryer fritöz ürününü kesinlikle denemelisiniz. Fat Removal teknolojisi : Philips Airfryer, yiyeceklerden fazla yağı ayırarak hapsediyor. Çok az yağ ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yiyecekler elde edeceksiniz. %90’a kadar daha az yağ ile kızartma yapabilirsiniz.

1.4kg kızartma kapasitesi : Philips Airfryer XXL ile aile boyu yemekler hazırlayabilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. İster nar gibi pişmiş bütün bir tavuk hazırlıyor olun, ister sağlıklı kızartma tabağı hazırlıyor olun, yemeğiniz tek seferde hazır. 7.3 lt kapasiteli tavayla 6 porsiyona kadar servis edebilirsiniz.

Sıcak tutma modu : Philips XXL Airfryer ile yemeği hazırladığınız an servis etmek zorunda değilsiniz. Yiyecekler, 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkla kalır.

Rapid Air teknolojisi : En yeni Philips fritöz, yiyeceklerin çıtır çıtır olmasını sağlayan 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayan teknolojiye sahip. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak sağlıklı atıştırmalıklar ve yemekler hazırlamak artık çok kolay.

Zaman ve enerji verimliliği : Philips Air Fryer, geleneksel fırına göre %70'e kadar daha az enerji tüketimi sağlıyor. Yemekleriniz de %50'ye kadar daha hızlı pişiyor. Hem zaman hem de enerjiden tasarruf edeceksiniz.

QuickClean özelliği : Airfryerıntüm çıkarılabilir parçalarını hızlı ve kolay şekilde temizleyebilirsiniz. Yapışmaz kaplamalı sepetle çıkarılabilir çekmeceyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış 5 pişirme programı : Hazırlayacağınız yiyecekler için sıcaklık ve pişirme süresi ayarlamak zorunda değilsiniz. Ön ayarlı pişirme programlarını dijital ekrandan seçebilirsiniz. Kızartma dışında fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta yemekleri ısıtabilirsiniz.

NutriU uygulaması : Telefonunuza yükleyeceğiniz NutriU uygulaması üzerinden yüzlerce sağlıklı ve lezzetli yemek tarifine ulaşabilirsiniz. Mutfakta yeni olanlar için, lezzetli yemek pişirmenin püf noktaları da var.

2️⃣ Philips HD9252/90 Airfryer L Fritöz Tam Boyutta Gör Philips HD9252/90, airfryer kullanıcı yorumları çok olumlu, önereceğimiz bir başka sıcak hava fritözü. Philips’in geniş hacimli modeli tam olarak Philips 3000 series Airfryer L HD9252/90 ismiyle geçiyor. Yemeklerinizde hem yağ kullanımını %90’a kadar azaltacak hem de dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkaracaksınız. Biraz daha geniş hacim istiyorsanız, Philips Airfryer XL HD9270/66 modeline bakabilirsiniz. Rapid Air teknolojisi: Geniş hacimli Philips Airfryer, rapid air teknolojisiyle yağ kullanımını önemli ölçüde azaltır ancak lezzetten ödün vermezsiniz. Çok az yağ ya da hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak lezzetli yiyecekler elde edersiniz.

Rapid Air teknolojisi: Geniş hacimli Philips Airfryer, rapid air teknolojisiyle yağ kullanımını önemli ölçüde azaltır ancak lezzetten ödün vermezsiniz. Çok az yağ ya da hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak lezzetli yiyecekler elde edersiniz.

%90'a kadar daha az yağlı kızartmalar: Philips Airfryer, sıcak hava kullanarak çok sevdiğiniz yemekleri çok az yağ kullanımıyla çıtır çıtır pişirir.

7 ön ayarlı dokunmatik ekran: Önceden ayarlanmış programlar, dondurulmuş veya taze yiyecekleri süre ayarlamayla uğraşmadan tek dokunuşla pişirmenizi sağlar.

Sıcak tutma özelliği: Sıcak tutma modu, yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.

13'ü 1 arada pişirme işlevleri : Philips yağsız fritözle kızartma, fırında pişirme, ızgara, kavurma yapabilirsiniz. Buz çözdürme, tekrar ısıtma fonksiyonu da mevcut. Hatta ekmeklerinizi bile kızartabilirsiniz.

Kullanımı ve temizlemesi kolay: Ayrılabilen tüm parçaları bulaşık makinenizde yıkanabiliyor.

3️⃣ Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6L Tam Boyutta Gör Xiaomi, en çok tercih edilen airfryer markaları arasında. Xiaomi’nin Mi Smart Air Fryer 6L sıcak hava fritözü oldukça popüler. 6 litre ve 3 litre ayarlanabilir kapasitesiyle tek kişi, arkadaşlarla veya aileyle kullanım için ideal. Sıcak hava fritözü, pişirme, buz çözme, fermantasyon bir arada. Az yağla pişirme sağlayan 360 derece ısıtmalı hava sirkülasyonu : Xiaomi Airfryer’ın paslanmaz çelik ısıtma tavası istenen sıcaklığa hızla ulaşır ve sıcak hava sirkülasyonu sistemiyle birleşir ve nemi etkin bir şekilde hapseder. Az yağla hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler…

Az yağla pişirme sağlayan 360 derece ısıtmalı hava sirkülasyonu : Xiaomi Airfryer'ın paslanmaz çelik ısıtma tavası istenen sıcaklığa hızla ulaşır ve sıcak hava sirkülasyonu sistemiyle birleşir ve nemi etkin bir şekilde hapseder. Az yağla hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler…

Büyük 6L kapasite : Xiaomi sıcak hava fritözü, çok miktarda yiyeceği kolayca alır, tek seferde herkese yetecek kadar pişirebilir.

Ayarlanabilir kapasite tasarımı: Tepsinin yüksekliğini ayarlayabiliyor, ister 6 litre ister 3 litrede pişirebiliyorsunuz. Tepsiyi üst seviyeye yerleştirirseniz, yiyecekleriniz daha çıtır olacaktır.

NTC akıllı sıcaklık kontrolü: Xiaomi Air Fryer, düşük sıcaklıkta buz çözme ve fermantasyon, orta-yüksek sıcaklıkta pişirme ve yumuşatma için idealdir. Örneğin; 200 derecede 18 dakikada patates kızartması, 195 derecede 10 dakikada ızgara balık veya 180 derecede 15 dakika sürede ızgara sebze yapabilirsiniz.

Akıllı kontrol paneli: Önceden ayarlanmış 6 mod, sevdiğiniz yiyecekler tam kıvamında hazırlamanıza yardımcı olur. Sıcaklık ve süreyi kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Sallama hatırlatıcısı : Yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlamak için Xiaomi Airfryer fritöz, otomatik olarak yiyeceklerin sallanması gerektiğini hatırlatır.

Akıllı başlatma ve duraklatma : Tavayı çıkarttığınızda pişirme durur, kapattığınızda pişirmeye devam edilir.

4️⃣ Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6.5lt Smart Airfryer Tam Boyutta Gör Yui M30 Maxifry Smart Airfryer Yağsız Fritöz, en beğenilen airfryer modelleri arasında. Smart (Akıllı) özelliği nedir diye soracak olursanız; Bu airfryer fritözü telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yemeklerin kontrolü parmağınızın ucunda. Uzaktan kontrol : Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden ısı, süre ayarı ve diğer tüm fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.

Uzaktan kontrol : Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden ısı, süre ayarı ve diğer tüm fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.

10x hava dolaşımı : 10x hava dolaşım hızıyla pişirme verimini %40 artırır, yiyeceklerin içindeki nemi hızla hapsederek %90'a kadar daha az yağla çıtır çıtır hale getirir.

Lezzetli, sağlıklı, tasarruflu : Yui Airfryer,klasik fritözlerde pişirilen patatesten çıkan yağ oranına göre %90 oranında daha az yağlı pişirir. Kısa sürede hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler hazırlayacaksınız.

Çıkarılabilen tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Diğer özellikler: 8 programlı hazır pişirme fonksiyonu, 60 dakika zamanlayıcı, ısınmayan tutma sapı

5️⃣Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Tam Boyutta Gör Airfryer tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model; Tefal Airfryer XL EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz. Sağlıklı hava ile kızartma ve hepsi bir arada ızgara için 2’si 1 arada çözüm. Hava ile kızartma işlevi sayesinde sevdiğiniz yiyecekler çok az yağ ile veya yağsız mükemmel çıtırlıkta pişirilir. XL kapasitesiyle Easy Fry & Grill, tüm aileye yeter. Ekstra çıtır teknolojisi : Çok az yağ ile veya yağsız çıtır çıtır, mükemmel yiyecekler için sıcaklık ve sıcak hava akışını harika dengeler.

Ekstra çıtır teknolojisi : Çok az yağ ile veya yağsız çıtır çıtır, mükemmel yiyecekler için sıcaklık ve sıcak hava akışını harika dengeler.

Izgara teknolojisi: Döküm alüminyum ızgara ile et ve sebzeleriniz yumuşak ve sulu pişer.

Hızlı pişirme : Klasik fırınlara kıyasla %49 daha hızlı pişirme sağlar.

Ayarlanabilir sıcaklık : 80 - 200 derece arasında yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü ile her zaman mükemmel sonuçlar alırsınız.

Tefal Airfryer fritöz,6 kişiye kadar yemekler hazırlayabildiğiniz 4.2 litre kapasite sunar. Diğer özellikler : 60 dakika zamanlayıcı, otomatik uyarı

6️⃣ Kumtel Digital Fastfryer Haf-02 Yağsız Fritöz Airfryer Tam Boyutta Gör Kumtel Dijital Fast Fryer, yağsız fritöz arayanlara tavsiyemizdir. Çok az yağ kullanarak sağlıklı ve pratik yemeklerin tadını çıkarırsınız. Dokunmatik dijital ekran: Kumtel Airfryer yağsız fritöz, 8 pişirme önerisi sunar. Patates kızartması, tavuk kanat, kırmızı et, balık, kek, buz çözme gibi ön ayarlar, istediğiniz yiyeceği istediğiniz şekilde tek dokunuşla pişirmenizi sağlar.

Dokunmatik dijital ekran: Kumtel Airfryer yağsız fritöz, 8 pişirme önerisi sunar. Patates kızartması, tavuk kanat, kırmızı et, balık, kek, buz çözme gibi ön ayarlar, istediğiniz yiyeceği istediğiniz şekilde tek dokunuşla pişirmenizi sağlar.

Geniş hacim: Tek seferde aile boyu lezzetler hazırlamanız için büyük 5.5 lt kapasiteye sahip. Kızartma sepeti kapasitesi de 4 lt.

Sıcak hava sirkülasyonuna sahip hızlı pişirme sepeti sayesinde yiyecekleri normalden çok daha kısa sürede pişirirsiniz. Airfryer fritözde sıcaklığı 200 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Metal iç yüzey ısıya dayanıklıdır. Kolay temizlenen paslanmaz çelik parçalar

7️⃣ Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer Tam Boyutta Gör Karaca Airfryer, airfryer patates kızartması denildiğinde akla ilk gelen modellerden biri. Sağlıklı kızartmalar, ev yoğurdu, sebze-meyve kurutma, fırın ve ızgara lezzetlerinin yanı sıra sulu yemek de yapabiliyor. Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer, her aşamada konuşarak bilgilendiriyor. Circulation air tech : Sıcak hava sirkülasyonuyla, ısı hazne içinde eşit dağıtılır; yemeğinizin her noktası aynı lezzette pişer.

Circulation air tech : Sıcak hava sirkülasyonuyla, ısı hazne içinde eşit dağıtılır; yemeğinizin her noktası aynı lezzette pişer.

Less fat technology : Sadece bir kaşık yağ ile lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Easy wash tech : Kara Air Pro Cook'un çıkarılabilir haznesinin tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Konuşarak bilgilendirme : Yemeğiniz hazırlanırken her aşamada konuşarak size haber veriyor.

Sulu yemek tenceresi: Karaca yağsız fritöz, sulu ev yemeklerini sevenler için de birebir.

Smart sensor: Akıllı sensörler, hazneyi doğru yerleştirip yerleştirmediğinizi algılar. Aksilik yaşamamanız için pişirme 10 dakikalığına durdurulur.

8️⃣ Cosori Sıcak Hava Fritözü XXL Yağsız 5,5 Lt Tam Boyutta Gör Cosori Sıcak Hava Fritözü XXL Yağsız 5,5 Lt modeli, en beğenilen sıcak hava fritözleri arasında. Cosori Airfryer ile yağdan %85’e kadar tasarruf etmekle kalmaz, Thermo IQ teknolojisi sayesinde kızartılmış yiyeceklerle aynı çıtır ve sulu lezzetin tadını çıkarırsınız. Dokunmatik ekran: Tek düğmeli dokunmatik ekran size daha hızlı pişirme yöntemi sunar.

Dokunmatik ekran: Tek düğmeli dokunmatik ekran size daha hızlı pişirme yöntemi sunar.

13 pişirme fonksiyonu : Önceden ayarlanmış 11 yemek programı, ön ısıtma ve sıcak tutma işlevi benzersiz bir pişirme deneyimi sunar. Süreyi ve sıcaklığı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Cosori XXL Airfryer ile 5 kişiye kadar yemek hazırlayabilirsiniz. Kolay temizlik: Yapışmaz kaplamalı kızartma sepetini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

9️⃣ Electrolux E6AF1-6ST Sıcak Hava Fritözü Tam Boyutta Gör Electrolux, E6AF1-6ST Sıcak Hava Fritözü, airfryer tavsiye isteyenlere önereceğimiz birkaç iyi modelden biri. 7 lt sepet kapasiteli, 5.4 lt kızartma kapasitesi ile tek seferde zahmetsizce aile boyu lezzetler hazırlayabileceğiniz sıcak hava fritözü Electrolux Airfryer ile en sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını daha sağlıklı çıkaracaksınız. Yağsız pişirme: Explorer 6 Airfryer ile hiç yağ dökmeden veya çok az yağla çıtır çıtır lezzetli sonuçlar elde edersiniz. Sıcak hava sirkülasyonuyla malzemeler her açıdan ısıtılır. En sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını daha sağlıklı çıkarın.

Yağsız pişirme: Explorer 6 Airfryer ile hiç yağ dökmeden veya çok az yağla çıtır çıtır lezzetli sonuçlar elde edersiniz. Sıcak hava sirkülasyonuyla malzemeler her açıdan ısıtılır. En sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını daha sağlıklı çıkarın.

Çok yönlü: Kızartma, fırınlama, kavurma veya ızgara yapabilirsiniz.

Ön ayarlı programlarla kolay pişirme : Önceden ayarlanmış 8 pişirme programı, lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlamayı kolaylaştırır.

🔟 Sem SC300 Aircook Airfryer Yağsız Fritöz Tam Boyutta Gör Sem SC300 Aircook Airfryer Yağsız Fritöz, en iyi airfryer öneri listemizde yerini alıyor. Sem Airfryer ile az yağ ile daha sulu ve lezzetli yemekler çıkaracaksınız. Tavuk, et, balık gibi gıdalar az yağda pişirilir. Patates, soğan halkası gibi hızlı yiyecekler az yağ ile kızartılır. Sağlıklı pişirme teknolojisi : Turbo hava teknolojsi sayesinde pişme sırasında besinler üzerindeki yağlar arındırılır ve sağlıklı pişirme sağlar.

Sağlıklı pişirme teknolojisi : Turbo hava teknolojsi sayesinde pişme sırasında besinler üzerindeki yağlar arındırılır ve sağlıklı pişirme sağlar.

Daha az yağlı kızartma : %90 daha az yağla lezzetli ve sağlıklı patates kızartması yapar.

Kokusuz, kir yapmaz pişirme haznesi, bulaşık makinesinde çıkartılarak yıkanabilir. Diğer özellikler: Ayarlanabilir süre ve ısı kontrolü

Airfryer nedir ❓ Tam Boyutta Gör Air fryer ne demek? Airfryer, sıcak hava fritözü anlamına geliyor. Airfryer modelleri, pişirme ve kızartma şekli açısından fırına benzerler; farklı olarak ısıtma elemanları sadece üsttedir ve büyük, güçlü bir fan yer alır. Sıcak hava fritözleri ile yiyecekleriniz her zaman çıtır çıtır olur, üstelik yağdan tasarruf edersiniz. Hava fritözleri tipik olarak çok hızlı ısınır ve çok güçlü ısı kaynağı ile birlikte fanlar sayesinde yiyecekler hızlı ve eşit şekilde pişer. Airfryer markası ve modeli fark etmeksizin temizlikleri kolaydır, sepetleri bulaşık makinesinde yıkanabilir. Air fryer ile hangi yemekler yapılır 🍽 Listemizdeki en iyi airfryerları satın alarak aşağıdaki yemekleri sağlıklı ve zahmetsizce pişirebilirsiniz: Tavuk, kırmızı et, balık ve köfte gibi et ürünleri

Sebze ve patates kızartmaları

Ekmek, pizza ve poğaça gibi hamur işleri

Kek, sufle ve kurabiye gibi tatlı ürünleri

Dondurulumuş gıdalar

Airfryer alırken nelere dikkat edilmeli ⚠ Tam Boyutta Gör Airfryer alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle 🔽 Hacim

Watt değeri

Ağırlık

Garanti süresi ve müşteri yorumları

İşlevsellik

Ek özellikler

