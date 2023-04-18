Airfryer önerisi arayanlara en iyi airfryer fritöz modelleri ve fiyatları

- En iyi Airfryerlar 💯
- 1️⃣ Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz
- 2️⃣ Philips HD9252/90 Airfryer L Fritöz
- 3️⃣ Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6L
- 4️⃣ Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6.5lt Smart Airfryer
- 5️⃣Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic
- 6️⃣ Kumtel Digital Fastfryer Haf-02 Yağsız Fritöz Airfryer
- 7️⃣ Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer
- 8️⃣ Cosori Sıcak Hava Fritözü XXL Yağsız 5,5 Lt
- 9️⃣ Electrolux E6AF1-6ST Sıcak Hava Fritözü
- 🔟 Sem SC300 Aircook Airfryer Yağsız Fritöz
- Airfryer nedir ❓
- Air fryer ile hangi yemekler yapılır 🍽
- Airfryer alırken nelere dikkat edilmeli ⚠
- Yorumlar
Sıcak hava fritözleri ya da daha bilinen ismiyle airfryer, on yıldan fazla süredir piyasada ve yemek yapmayı seven birçok kişi için olmazsa olmaz haline geldi. Hemen her çeşit yemeği, çok az yağla, yağsız fark etmeksizin dışı çıtır içi yumuşacık pişirmeleriyle yağsız fritöz olarak da anılıyorlar. Peki, 2023'te hangi airfryer almalı? İşte sağlıklı patates kızartması, tavuk ve başka tatlar yaratabileceğiniz piyasadaki en iyi ve en çok tercih edilen airfryer'lar 🔽
|Marka - Model 🍳
|Fiyat 💰
|Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz
|6038 TL
|Philips HD9252/90 Airfryer XL Fritöz
|2789 TL
|Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6L
|4200 TL
|Yui M30 Maxifry Smart Airfryer Yağsız Fritöz (6.5L)
|2600 TL
|Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer
|3473 TL
|Kumtel Digital Fastfryer Haf-02 Yağsız Fritöz Airfryer (5,5L)
|2349 TL
|Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer
|3800 TL
|Cosori Sıcak Hava Fritözü XXL Yağsız 5,5 Lt
|6000 TL
|Electrolux E6AF1-6ST Sıcak Hava Fritözü
|5100 TL
|Sem SC300 Aircook Airfryer Yağsız Fritöz
|2278 TL
Air fryer fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Güncel Airfryer indirimleri için soldaki bağlantıyı ziyaret edip fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.
1️⃣ Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz
- Fat Removal teknolojisi: Philips Airfryer, yiyeceklerden fazla yağı ayırarak hapsediyor. Çok az yağ ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yiyecekler elde edeceksiniz. %90’a kadar daha az yağ ile kızartma yapabilirsiniz.
- 1.4kg kızartma kapasitesi: Philips Airfryer XXL ile aile boyu yemekler hazırlayabilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. İster nar gibi pişmiş bütün bir tavuk hazırlıyor olun, ister sağlıklı kızartma tabağı hazırlıyor olun, yemeğiniz tek seferde hazır. 7.3 lt kapasiteli tavayla 6 porsiyona kadar servis edebilirsiniz.
- Sıcak tutma modu: Philips XXL Airfryer ile yemeği hazırladığınız an servis etmek zorunda değilsiniz. Yiyecekler, 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkla kalır.
- Rapid Air teknolojisi: En yeni Philips fritöz, yiyeceklerin çıtır çıtır olmasını sağlayan 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayan teknolojiye sahip. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak sağlıklı atıştırmalıklar ve yemekler hazırlamak artık çok kolay.
- Zaman ve enerji verimliliği: Philips Air Fryer, geleneksel fırına göre %70’e kadar daha az enerji tüketimi sağlıyor. Yemekleriniz de %50’ye kadar daha hızlı pişiyor. Hem zaman hem de enerjiden tasarruf edeceksiniz.
- QuickClean özelliği: Airfryerıntüm çıkarılabilir parçalarını hızlı ve kolay şekilde temizleyebilirsiniz. Yapışmaz kaplamalı sepetle çıkarılabilir çekmeceyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Önceden ayarlanmış 5 pişirme programı: Hazırlayacağınız yiyecekler için sıcaklık ve pişirme süresi ayarlamak zorunda değilsiniz. Ön ayarlı pişirme programlarını dijital ekrandan seçebilirsiniz. Kızartma dışında fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta yemekleri ısıtabilirsiniz.
- NutriU uygulaması: Telefonunuza yükleyeceğiniz NutriU uygulaması üzerinden yüzlerce sağlıklı ve lezzetli yemek tarifine ulaşabilirsiniz. Mutfakta yeni olanlar için, lezzetli yemek pişirmenin püf noktaları da var.
2️⃣ Philips HD9252/90 Airfryer L Fritöz
- Rapid Air teknolojisi: Geniş hacimli Philips Airfryer, rapid air teknolojisiyle yağ kullanımını önemli ölçüde azaltır ancak lezzetten ödün vermezsiniz. Çok az yağ ya da hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak lezzetli yiyecekler elde edersiniz.
- %90’a kadar daha az yağlı kızartmalar:Philips Airfryer, sıcak hava kullanarak çok sevdiğiniz yemekleri çok az yağ kullanımıyla çıtır çıtır pişirir.
- 7 ön ayarlı dokunmatik ekran: Önceden ayarlanmış programlar, dondurulmuş veya taze yiyecekleri süre ayarlamayla uğraşmadan tek dokunuşla pişirmenizi sağlar.
- Sıcak tutma özelliği:Sıcak tutma modu, yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.
- 13’ü 1 arada pişirme işlevleri: Philips yağsız fritözle kızartma, fırında pişirme, ızgara, kavurma yapabilirsiniz. Buz çözdürme, tekrar ısıtma fonksiyonu da mevcut. Hatta ekmeklerinizi bile kızartabilirsiniz.
- Kullanımı ve temizlemesi kolay: Ayrılabilen tüm parçaları bulaşık makinenizde yıkanabiliyor.
3️⃣ Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6L
- Az yağla pişirme sağlayan 360 derece ısıtmalı hava sirkülasyonu: Xiaomi Airfryer’ın paslanmaz çelik ısıtma tavası istenen sıcaklığa hızla ulaşır ve sıcak hava sirkülasyonu sistemiyle birleşir ve nemi etkin bir şekilde hapseder. Az yağla hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler…
- Büyük 6L kapasite: Xiaomi sıcak hava fritözü, çok miktarda yiyeceği kolayca alır, tek seferde herkese yetecek kadar pişirebilir.
- Ayarlanabilir kapasite tasarımı: Tepsinin yüksekliğini ayarlayabiliyor, ister 6 litre ister 3 litrede pişirebiliyorsunuz. Tepsiyi üst seviyeye yerleştirirseniz, yiyecekleriniz daha çıtır olacaktır.
- NTC akıllı sıcaklık kontrolü: Xiaomi Air Fryer, düşük sıcaklıkta buz çözme ve fermantasyon, orta-yüksek sıcaklıkta pişirme ve yumuşatma için idealdir. Örneğin; 200 derecede 18 dakikada patates kızartması, 195 derecede 10 dakikada ızgara balık veya 180 derecede 15 dakika sürede ızgara sebze yapabilirsiniz.
- Akıllı kontrol paneli:Önceden ayarlanmış 6 mod, sevdiğiniz yiyecekler tam kıvamında hazırlamanıza yardımcı olur. Sıcaklık ve süreyi kendiniz de ayarlayabilirsiniz.
- Sallama hatırlatıcısı: Yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlamak için Xiaomi Airfryer fritöz, otomatik olarak yiyeceklerin sallanması gerektiğini hatırlatır.
- Akıllı başlatma ve duraklatma: Tavayı çıkarttığınızda pişirme durur, kapattığınızda pişirmeye devam edilir.
- Çift katmanlı, yapışmaz kaplama: Yapışma veya yanma olmaz, durulayıp silmeniz yeterli.
4️⃣ Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6.5lt Smart Airfryer
- Uzaktan kontrol: Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden ısı, süre ayarı ve diğer tüm fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.
- 10x hava dolaşımı: 10x hava dolaşım hızıyla pişirme verimini %40 artırır, yiyeceklerin içindeki nemi hızla hapsederek %90’a kadar daha az yağla çıtır çıtır hale getirir.
- Lezzetli, sağlıklı, tasarruflu: Yui Airfryer,klasik fritözlerde pişirilen patatesten çıkan yağ oranına göre %90 oranında daha az yağlı pişirir. Kısa sürede hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler hazırlayacaksınız.
- Kolay temizlenebilir: Çıkarılabilen tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Diğer özellikler: 8 programlı hazır pişirme fonksiyonu, 60 dakika zamanlayıcı, ısınmayan tutma sapı
5️⃣Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic
- Ekstra çıtır teknolojisi: Çok az yağ ile veya yağsız çıtır çıtır, mükemmel yiyecekler için sıcaklık ve sıcak hava akışını harika dengeler.
- Izgara teknolojisi: Döküm alüminyum ızgara ile et ve sebzeleriniz yumuşak ve sulu pişer.
- Hızlı pişirme: Klasik fırınlara kıyasla %49 daha hızlı pişirme sağlar.
- Ayarlanabilir sıcaklık: 80 - 200 derece arasında yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü ile her zaman mükemmel sonuçlar alırsınız.
- XL kapasite: Tefal Airfryer fritöz,6 kişiye kadar yemekler hazırlayabildiğiniz 4.2 litre kapasite sunar.
- Diğer özellikler: 60 dakika zamanlayıcı, otomatik uyarı
6️⃣ Kumtel Digital Fastfryer Haf-02 Yağsız Fritöz Airfryer
- Dokunmatik dijital ekran: Kumtel Airfryer yağsız fritöz, 8 pişirme önerisi sunar. Patates kızartması, tavuk kanat, kırmızı et, balık, kek, buz çözme gibi ön ayarlar, istediğiniz yiyeceği istediğiniz şekilde tek dokunuşla pişirmenizi sağlar.
- Geniş hacim: Tek seferde aile boyu lezzetler hazırlamanız için büyük 5.5 lt kapasiteye sahip. Kızartma sepeti kapasitesi de 4 lt.
- Hızlı pişirme sepeti:Sıcak hava sirkülasyonuna sahip hızlı pişirme sepeti sayesinde yiyecekleri normalden çok daha kısa sürede pişirirsiniz. Airfryer fritözde sıcaklığı 200 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Metal iç yüzey ısıya dayanıklıdır.
- Kolay temizlenen paslanmaz çelik parçalar
7️⃣ Karaca Air Pro Cook XL 2 in 1 Konuşan Airfryer
- Circulation air tech: Sıcak hava sirkülasyonuyla, ısı hazne içinde eşit dağıtılır; yemeğinizin her noktası aynı lezzette pişer.
- Less fat technology: Sadece bir kaşık yağ ile lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.
- Easy wash tech: Kara Air Pro Cook’un çıkarılabilir haznesinin tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.
- Konuşarak bilgilendirme: Yemeğiniz hazırlanırken her aşamada konuşarak size haber veriyor.
- Sulu yemek tenceresi: Karaca yağsız fritöz, sulu ev yemeklerini sevenler için de birebir.
- Smart sensor: Akıllı sensörler, hazneyi doğru yerleştirip yerleştirmediğinizi algılar. Aksilik yaşamamanız için pişirme 10 dakikalığına durdurulur.
- Kokusuz ve dumansız pişirme: Karaca Air Pro Cook, kokuyu hapseder ve duman oluşumunu engeller.
8️⃣ Cosori Sıcak Hava Fritözü XXL Yağsız 5,5 Lt
- Dokunmatik ekran: Tek düğmeli dokunmatik ekran size daha hızlı pişirme yöntemi sunar.
- 13 pişirme fonksiyonu: Önceden ayarlanmış 11 yemek programı, ön ısıtma ve sıcak tutma işlevi benzersiz bir pişirme deneyimi sunar. Süreyi ve sıcaklığı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Geniş hazne: Cosori XXL Airfryer ile 5 kişiye kadar yemek hazırlayabilirsiniz.
- Kolay temizlik: Yapışmaz kaplamalı kızartma sepetini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
9️⃣ Electrolux E6AF1-6ST Sıcak Hava Fritözü
- Yağsız pişirme: Explorer 6 Airfryer ile hiç yağ dökmeden veya çok az yağla çıtır çıtır lezzetli sonuçlar elde edersiniz. Sıcak hava sirkülasyonuyla malzemeler her açıdan ısıtılır. En sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını daha sağlıklı çıkarın.
- Çok yönlü: Kızartma, fırınlama, kavurma veya ızgara yapabilirsiniz.
- Ön ayarlı programlarla kolay pişirme: Önceden ayarlanmış 8 pişirme programı, lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlamayı kolaylaştırır.
- Tüm aile için yeterli kapasite: Geniş kapasitesiyle tek seferde tüm aileye sağlıklı yemekler sunun.
🔟 Sem SC300 Aircook Airfryer Yağsız Fritöz
- Sağlıklı pişirme teknolojisi: Turbo hava teknolojsi sayesinde pişme sırasında besinler üzerindeki yağlar arındırılır ve sağlıklı pişirme sağlar.
- Daha az yağlı kızartma: %90 daha az yağla lezzetli ve sağlıklı patates kızartması yapar.
- 5 litre hacimli teflon pişirme haznesi: Kokusuz, kir yapmaz pişirme haznesi, bulaşık makinesinde çıkartılarak yıkanabilir.
- Diğer özellikler: Ayarlanabilir süre ve ısı kontrolü
Airfryer nedir ❓
Air fryer ile hangi yemekler yapılır 🍽
Listemizdeki en iyi airfryerları satın alarak aşağıdaki yemekleri sağlıklı ve zahmetsizce pişirebilirsiniz:
- Tavuk, kırmızı et, balık ve köfte gibi et ürünleri
- Sebze ve patates kızartmaları
- Ekmek, pizza ve poğaça gibi hamur işleri
- Kek, sufle ve kurabiye gibi tatlı ürünleri
- Dondurulumuş gıdalar
Airfryer alırken nelere dikkat edilmeli ⚠
- Hacim
- Watt değeri
- Ağırlık
- Garanti süresi ve müşteri yorumları
- İşlevsellik
- Ek özellikler
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