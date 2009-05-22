NEC 24-inç büyüklüğünde yeni LCD monitör hazırladı

Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden NEC monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın MultiSync serisi dahilinde hazırladığı LCD2490WUXi2(-BK) kod adlı 24-inç monitör ile özellikle grafik profesyonellerinin hedef alındığı belirtiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 16ms olarak belirlenen yeni monitörün, 320 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olduğu ve üzerinde D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatıldığı belirtiliyor.
Üzerinde bulunan sensör sayesinde ortam ışığına göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen MultiSync LCD2490WUXi2(-BK), 5 yıllık garanti ile satışa sunuluyor. 3 Haziran ile birlikte Japonya'da kullanıma sunulacak yeni monitörün 1430$'lık fiyata sahip olacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple kendisi panel üretmez LG panellerini kulllanır.
Nec se panel geliştirir. Haberi yapılan monitör 2490wuxi nin bir üst versiyonudur. Multimedya dan ziyade profesyonel kullanım için üretilir ki bu da fiyatı arttırır.
güzel monitör