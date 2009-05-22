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NEC 24-inç büyüklüğünde yeni LCD monitör hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC 24-inç büyüklüğünde yeni LCD monitör hazırladı
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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden NEC monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın MultiSync serisi dahilinde hazırladığı LCD2490WUXi2(-BK) kod adlı 24-inç monitör ile özellikle grafik profesyonellerinin hedef alındığı belirtiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 16ms olarak belirlenen yeni monitörün, 320 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olduğu ve üzerinde D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Üzerinde bulunan sensör sayesinde ortam ışığına göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen MultiSync LCD2490WUXi2(-BK), 5 yıllık garanti ile satışa sunuluyor. 3 Haziran ile birlikte Japonya'da kullanıma sunulacak yeni monitörün 1430$'lık fiyata sahip olacağı belirtiliyor.


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xtreme55 10 yıl
İyi de apple en iyi monitörleri üretiyor diye diğer firmalar bu monitörlerden üretmeyecek mi yani? O zaman bütün ürünlerde en iyi hangi firmaysa onun dışındakiler üretimlerini durdursunlar, bu mudur yani..
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dellino 10 yıl

Orjinalden alıntı: xtreme55

İyi de apple en iyi monitörleri üretiyor diye diğer firmalar bu monitörlerden üretmeyecek mi yani? O zaman bütün ürünlerde en iyi hangi firmaysa onun dışındakiler üretimlerini durdursunlar, bu mudur yani..


Apple kendisi panel üretmez LG panellerini kulllanır.
Nec se panel geliştirir. Haberi yapılan monitör 2490wuxi nin bir üst versiyonudur. Multimedya dan ziyade profesyonel kullanım için üretilir ki bu da fiyatı arttırır.
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sadtneverdie 10 yıl
bak arkadaşım bu işin kralı appledır fiyatlarıda linlte ucuzu.com/...
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xtreme55 10 yıl
Hala karıştırıyorsunuz, bu monitör bizler için değil, oyun için değil.. Bu monitörlerin evimizdeki monitörlerden en büyük farkı, gerçek hayattaki renk keskinliğinin tam olarak yakalanmasına imkan vermeleri.. Yani doğal renklere çok yakın görüntü verirler. Oyun oynanmayacağı için de tepki süreleri o kadar da önemli değildir.. Ayrıca bu monitörler normalden daha kalın olurlar, bilip bilmeden konuşmayın..
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toonjai 10 yıl
bence 430$ olmalı.sanki 1 rakamı parmak hatası gibi...eğer öyle değilse millet enayi değil
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sertacaygun 10 yıl
Pek artısı yok 5 yıllık garanti haricinde. Onun için de alınmaz.
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shavkat 10 yıl
Paneli neymis acaba?
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sadtneverdie 10 yıl
arkadaşlar bırakın Allah aşkına grafikerler apple amcamın monıtorlerıne hastadır onlar 1500 lira cıvarında bunun neyine bu fiyat verılecek madem çok bılıyorsunuz anlatın öğrenelım
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husNUKE 10 yıl
bu tip monitorun goruntusunu gördükten sonra, bizim lcdlerin beş para etmez olduğunu anlarsınız, bizim monitorler renklerin bir çoğunu gosteremiyor
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Pandemic 10 yıl
Her monitör oyun için tasarlanmaz... Bilip bilmeden yorum yapmasak...
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yenerbalcı 10 yıl
oyun için tasarlanan monitör değil

güzel monitör
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xtreme55 10 yıl
Grafikerler için tasarlanan monitörler için normal bir fiyat. Bu monitörler tepki süreleri ya da parlaklık seviyeleriyle karşılaştırmak yanlış olur. Mesela radyoloji labaratuvarlarında x-ray filmleri ya da CT'ler için kullanılan profesyonel monitörler sadece 2 renge sahiptir, siyah ve beyaz, ama fiyatları 10.000 dolar civarı olur.
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fahdlan 10 yıl
16ms ve 1430$ haaa, bi arkadasın yazdıgı gıbı , buna çok şey söylenir ama en ıyısı susmak galıba ....
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