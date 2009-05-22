NEC 24-inç büyüklüğünde yeni LCD monitör hazırladı

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden NEC monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın MultiSync serisi dahilinde hazırladığı LCD2490WUXi2(-BK) kod adlı 24-inç monitör ile özellikle grafik profesyonellerinin hedef alındığı belirtiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 16ms olarak belirlenen yeni monitörün, 320 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olduğu ve üzerinde D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Üzerinde bulunan sensör sayesinde ortam ışığına göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen MultiSync LCD2490WUXi2(-BK), 5 yıllık garanti ile satışa sunuluyor. 3 Haziran ile birlikte Japonya'da kullanıma sunulacak yeni monitörün 1430$'lık fiyata sahip olacağı belirtiliyor.