NEC BTX sistemler için sıvı soğutma kiti üretecek

Yaklaşık 2 yıl önce ilk örnekleri basına tanıtılan NEC'in sıvı soğutma sistemi aradan geçen uzun zamandan sonra piyasaya çıkmaya hazır durumda. Tasarlanan kapalı devre sistem yakın zamanda NEC'in 'Valuestar G-Type TX' isimli masaüstü bilgisayarında yerini alacak. Bilgisayarda kullanılacak işlemcinin Pentium 4 3.4 GHz olması, NEC 'in soğutma sistemine olan güvencesinin bir kanıtı gibi ...

BTX standartına uygun olarak üretilmiş sistemde radyatör yaprakları dışında tamamen bakır kullanılmış. Sistem 130W ısı dağıtım kapasitesine sahip. Bu değer güncel bütün işlemcileri rahatlıkla soğutabileceği anlamına geliyor. Toplamda ise 2 fan var. Bunlardan biri güç kaynağında diğeri ise kasa içinde bulunuyor. Güç kaynağındaki fan dışarıda bulunan radyatörü de soğutarak sistemin genel soğutma işlemini üstlenmiş durumda. Kasa içinde bulunan fan ise diğer ısınan bileşenlerin soğutulmasından (bellekler, yongaseti vs. ) ve kasa içindeki genel havalandırmadan sorumlu. Genel olarak ürettilen ses ise 30 dBA' dan biraz daha az. Bütün sistem için gayet makul bir düzey.

Bakırdan yapılmış bloğun içine için yanlış saymadıysam 26 adet :) su kanalı açılmış. Bu sayede bloktan çok yüksek verim almayı başarmışlar. NEC'in iddiasına göre sistem'e 10 yıl boyunca herhangi bir sıvı eklentisi yapılmaya gerek olmadığı yönünde. Pompa ise 5 yıl boyunca 65°C sıcaklıkta çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş. Kullanılan soğutma sıvısında ise % 73 su, %24 propilen glikol, % 1 alkol ve %2 korozyon önleyici karışım kullanılmış. Bununla beraber NEC, pompa ile blok arasında herhangi bir sızıntı olup olmadığını tespit eden bir sensor koymuş bu sayede herhangi bir kaçak olup olmadığı anlaşılabilecek. NEC'in bu bilgisayarının şu an da Amerika da satılacağına dair bir işaret olmasa da, Dell gibi büyük firmalar bu sistemi tercih ederse, bu pazarda da yer alabilir gözüküyor ...

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