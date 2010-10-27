Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC, IPS panelli yeni monitörü MultiSync EA232WMi'yi duyurdu

NEC, IPS panelli yeni monitörü MultiSync EA232WMi'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
7
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NEC, yeni monitörü MultiSync EA232Wi'yi duyurdu. NEC'in IPS panele ve LED arka aydınlatmaya yer verdiği monitör, 23 inç'lik boyuta sahip olacak. Full HD çözünürlüğe sahip olduğu belirtilen MultiSync EA232Wi'de kontrast oranı 1000:1, tepkime süresi 14ms ve parlaklık oranı 300 cd/m2 olarak belirlenmiş.

NEC'in IPS panelli monitöründe 4 adet USB 2.0 girişine, 1W'lık stereo hoparlörlere ve D-Sub, DVI ve DisplayPort gibi girişlerine yer verilmiş.

NEC'in Full HD çözünürlüğe sahip IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı monitörü MultiSync EA232Wi'nin Ocak 2011'den itibaren satışa sunulacağı belirtilirken, satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
geek90 9 yıl
TR ye gelmiyecek ve satılmayacak bir model.???!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 9 yıl
Kontrast oranı düşük değil ama yüksekte değil Statik Kontrast önemlidir böyle profosyonellerde..

bende samsung pva panelli monitör var 6ms GTG 2500:1 Kontrastlıydı..

Bu model bence uygun fiyatlı Pvalardan olsa gerek...

vievsonic pva panel monitörü bundan daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quexstre48 9 yıl
Bir led ekran icin kontrast orani cok dusuk degil mi? Ve neden tepki suresi bu kadar yuksek?
Kontrast oranı hakkında Nightmire666'ya katılıyorum, ayrıca tepkime süresinin yüksek olması verilen rengin daha canlı ve baskıya yakın olmasını sağlar. Yani tasarımcılar için iyi, oyuncular için ideal değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
şöyle bir ips monitör hayalim oldu.. ama ips panelli monitörlerin %99u gelmiyor Türkiyeye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
Batuist

şöyle bir ips monitör hayalim oldu.. ama ips panelli monitörlerin %99u gelmiyor Türkiyeye...


ips monitörler pahalı , ucuz olsa getirirler

heleki ips pro lar


iphone 4 ün ekranı ips , manyak bişi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvthsgm 9 yıl
Bir led ekran icin kontrast orani cok dusuk degil mi? Ve neden tepki suresi bu kadar yuksek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightmare666 9 yıl
lvthsgm, boyle profesyonel modellerde her ozellik gercek degerleri ile yansitilir, kozmetigi de XL2370 gibi olmaz ama renkler ve tepkime suresi kagitta yazanin aksine onlardan daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TTNET Mobile! TTNET artık cep telefonu operatörü! 9 yıl 1e1: Playstation Move'u inceliyoruz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim