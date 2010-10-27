NEC, IPS panelli yeni monitörü MultiSync EA232WMi'yi duyurdu.

NEC, yeni monitörü MultiSync EA232Wi'yi duyurdu. NEC'in IPS panele ve LED arka aydınlatmaya yer verdiği monitör, 23 inç'lik boyuta sahip olacak. Full HD çözünürlüğe sahip olduğu belirtilen MultiSync EA232Wi'de kontrast oranı 1000:1, tepkime süresi 14ms ve parlaklık oranı 300 cd/m2 olarak belirlenmiş.

NEC'in IPS panelli monitöründe 4 adet USB 2.0 girişine, 1W'lık stereo hoparlörlere ve D-Sub, DVI ve DisplayPort gibi girişlerine yer verilmiş.

NEC'in Full HD çözünürlüğe sahip IPS panelli ve LED arka aydınlatmalı monitörü MultiSync EA232Wi'nin Ocak 2011'den itibaren satışa sunulacağı belirtilirken, satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.