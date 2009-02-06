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Nec, telefonlara özel kamera çipi geliştirdi; Full HD video kaydı yakında

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Nec, telefonlara özel kamera çipi geliştirdi; Full HD video kaydı yakında
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Özellikle bilgisayar sektöründe yakından tanıdığımız Nec, cep telefonlarına özel kamera çipi geliştirmekte olduğunu açıkladı.

Firmanın CE143 (Camera Engine 143) olarak adlandırdığı çipler yeni nesil cep telefonlarının 12 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmesine ve Full HD (1920x1080p) video kaydedebilmesine olanak tanıyacak. CE143, fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisini desteklemesinin yanısıra yüz algılama sistemini de barındıracak. Çipin, günümüzde yazılımla sağlanan sisteme göre 25 kata kadar daha hızlı yüz algılayabileceği söylenmekte.

CE143'ün mart ayına doğru ilk örneklerinin dağıtımına başlanacak. Nisan ayında ise üretim hacminin büyük oranda arttırılması düşünülüyor. Nec, CE143'ü Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi etkinliği kapsamında tanıtılabilir.


http://www.necel.com/news/en/archive/0902/0502.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
natcenk 10 yıl
Nec bence çoğu firmadan daha teknolojiyeönem veriyor ama bunu bilmeyen kullanıcılar çoğunlukta.
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allicem 10 yıl
güzel haber
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RaptorFX 10 yıl
nec ve toshiba teknoloji birleşmesini düşünürsek toshiba marka telefonlara rağbet artacaktır..
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max975 10 yıl
nec bu işi iyi yapıyor.
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sony kamera 10 yıl
güzel haber bekliyoruz sonuçları
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