Nec, telefonlara özel kamera çipi geliştirdi; Full HD video kaydı yakında

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Özellikle bilgisayar sektöründe yakından tanıdığımız Nec, cep telefonlarına özel kamera çipi geliştirmekte olduğunu açıkladı.

Firmanın CE143 (Camera Engine 143) olarak adlandırdığı çipler yeni nesil cep telefonlarının 12 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekmesine ve Full HD (1920x1080p) video kaydedebilmesine olanak tanıyacak. CE143, fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisini desteklemesinin yanısıra yüz algılama sistemini de barındıracak. Çipin, günümüzde yazılımla sağlanan sisteme göre 25 kata kadar daha hızlı yüz algılayabileceği söylenmekte.

CE143'ün mart ayına doğru ilk örneklerinin dağıtımına başlanacak. Nisan ayında ise üretim hacminin büyük oranda arttırılması düşünülüyor. Nec, CE143'ü Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi etkinliği kapsamında tanıtılabilir.