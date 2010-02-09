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NEC'den telefonlara özel kamera çipi CE151; 13 MP fotoğraf çekimi ve Full HD video kaydı yolda

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
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18
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera pazarında olduğu kadar cep telefonlarında ve cep bilgisayarlarında da etkisini gösteren megapiksel rakebeti hız kesmeksizin kaldığı yerden devam ediyor. NEC, geçtiğimiz günlerce CE151 kod adlı kamera çipini anons etti. Cep telefonlarına özel geliştirilen çipin sunduğu özellikler ise şu şekilde;

- 13 megapiksele kadar çözünürlük
- 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydı
- CE143'e göre %25'e varan enerji tasarrufu
- Geçmişte üretilen CE serisi kamera çipleriyle geriye dönük uyum
- Noise (kumlanma) önleme fonksiyonu

CE151'in ne zamandan itibaren cep telefonlarına entegre edileceği henüz bilinmiyor. Ancak teknolojinin durmaksızın geliştiği göz önünde bulundurulursa çok fazla beklemeyeceğimiz kuşkusuz.


http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/02/nec_ce151_camera_chip.html Yorum Yaz
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Mertcan. 9 yıl
Mobil cihazlar gerçekten çok gelişti , full hd daha televizyonlara yeni geliyordu birkaç seneye kadar , şimdi bir santimetrelik bir çip sayesinde telefonlarda bile görebileceğiz yakın zamanda.
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koxp94 9 yıl
3.2 MP bile yeter kaliteli çektikten sonra. Full HD çekimi iyi ama 30 fps olursa
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shavkat 9 yıl
CCD sensorler CMOS lara gore cok daha eski teknoloji ve bu nedenle CMOS lara gore daha cok uzerinde arastirma ve gilistirme yapilmistir. Bu nedele CCD ler eskiden daha iyi forograf sonuclari veriyorlardi. Ama resim kalitesinde artik CANON cok arastirip gelistirdigi CMOS teknolojisi daha iyi sonuclar veriyor. CMOS un CCD ye gore cok fazla ustunlugu var enerji kullaniminda cok daha tasarruflu. Tepki suresi CCD ye gore yuzlerce kez daha hizlidir. Bu nedenle cok hizli kare cekimi yapan kameralarda bu sensorler kullanilir. Birde en onemli ozelligide uretimi CCD ye gore cok daha ucuz.
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ŞahEser 9 yıl
13 mp yerine 5-6 mp yapın fotoğraf makinesi gibi çeksin
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yc#1 9 yıl
CCD sensörlerin ısınma sorunu nedeniyle çekilen fotoğraflardaki noise (kumlanma da diyebiliriz) daha belirgin.
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deniz_sea 9 yıl
cmos sensörler küçük boyutlu lenslerde daha iyi sonuç veriyor o yüzden ancak en önemlisi lens çapı bu kadar küçük lensle 13mp olacağına daha buyuk lensle 6mp olsun yeter ama nerede iş hava atmaya geldiğinde 13mp öne geçiyorda ondan
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ERPmühendisi 9 yıl
8mp, 10mp,13mp önemli değil, aslında cmos sensörden vazgeçip, enerji sorunu çözüldüğü takdirde ccd türü lenslere niye geçemiyorlar?
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mobylette 9 yıl
dslr cihazlarda cmos kullanmıyorlar mı? demek cmos var; cmos var..asıl olay mpix de olmadığı gibi, cmos-ccd ayrımında da değil bence..maliyet kaynaklı dandik bileşen seçimi diyebiliriz belki
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mobylette 9 yıl
"13 megapiksele kadar çözünürlük"
ttnet bu çipi üretmiş olsaydı 15 fotoğraftan sonra çözünürlük adil kullanım gereği 3.2 mpixele kadar düşer miydi acaba? :)
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sgnr 9 yıl
1920x1080 kayıt yaparda görüntü nasıl olur o konuda şüphelerim var 1.5-3 milyarlık kameralar bile pek keyif vermiyor açıkçası görüntü konusunda. 12mp olsa nolur olmasa nolur cep telefonuyla bişey çekip duvar kaplatıcak değil insanlar.
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(dark) 9 yıl
ipade iyi giderdi bu..
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cssbaycelebi 9 yıl
ne zaman kullanılacak acaba bu teknoloji.
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adilazimdegilx 9 yıl
Megapiksel hikaye ama video kaydı iyiymiş. Artık yanımızda ayrıyeten fotoğraf makinesi, kamera taşımak zorunda kalmıyoruz. Yakında taşınabilir bilgisayarların görevlerini de layıkı ile yerine getirmeye başlar bu cihazlar.
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TELESCOPE 9 yıl

adilazimdegilx

Megapiksel hikaye ama video kaydı iyiymiş. Artık yanımızda ayrıyeten fotoğraf makinesi, kamera taşımak zorunda kalmıyoruz. Yakında taşınabilir bilgisayarların görevlerini de layıkı ile yerine getirmeye başlar bu cihazlar.



adım ,adım gidiliyor zaten,teknolojinin sınırını tesbit ne mümkün
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