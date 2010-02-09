NEC'den telefonlara özel kamera çipi CE151; 13 MP fotoğraf çekimi ve Full HD video kaydı yolda

Dijital kamera pazarında olduğu kadar cep telefonlarında ve cep bilgisayarlarında da etkisini gösteren megapiksel rakebeti hız kesmeksizin kaldığı yerden devam ediyor. NEC, geçtiğimiz günlerce CE151 kod adlı kamera çipini anons etti. Cep telefonlarına özel geliştirilen çipin sunduğu özellikler ise şu şekilde;

- 13 megapiksele kadar çözünürlük

- 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydı

- CE143'e göre %25'e varan enerji tasarrufu

- Geçmişte üretilen CE serisi kamera çipleriyle geriye dönük uyum

- Noise (kumlanma) önleme fonksiyonu

CE151'in ne zamandan itibaren cep telefonlarına entegre edileceği henüz bilinmiyor. Ancak teknolojinin durmaksızın geliştiği göz önünde bulundurulursa çok fazla beklemeyeceğimiz kuşkusuz.

http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/02/nec_ce151_camera_chip.html