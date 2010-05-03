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NEC'ten 52 inç'lik LCD monitör: NEC S521

NEC'ten 52 inç'lik LCD monitör: NEC S521
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
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2
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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NEC, öncelikli olarak kurumlarda ve halka açık alanlarda kullanılmak üzere hazırladığı 52 inç boyutundaki LCD monitörü S521'i satışa sundu.
NEC, kurumlara özel hazırladığı LCD monitörlerden olan 52 inç boyutlu LCD monitörünü tasarımı ve donanımsal özellikleri itibariyle kurumsal ve halka açık alanlarda 7/24 çalışmak üzere tasarlanan bu monitör çevre koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Panelinde sahip olduğu katman ile sıcaklık, toz, kirlenme ve yağ gibi dış etkenlere dayanıklı olarak tasarlanan LCD monitör Full HD çözünürlüğe sahip. 500 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitörde TV alıcısı da bulunuyor.NEC S521, DisplayPort, VGA, DVI-D, composite, component, S-Video ve HDMI girişlerine sahip olarak tasarlandı. NEC'in bu modelinde de entegre saat ve çalışma programlarının hazırlanabileceği ajanda sistemi bulunuyor. NEC'in hazırladığı 52 inç boyutlu LCD monitör 2,699$ ve 2,849$ fiyat etiketiyleriyle satışa sunuldu
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tanerturk17 9 yıl
bir türke bunun iyi olduğunu söylesek alıp ewe de koyar heralde.nede olsa horozum süslü olsun AMA ötmesin
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Ateşle Barut 9 yıl

tanerturk17

bir türke bunun iyi olduğunu söylesek alıp ewe de koyar heralde.nede olsa horozum süslü olsun AMA ötmesin



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