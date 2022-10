Need for Speed’in yeni oyunu Need for Speed Unbound duyuruldu: İşte ilk detaylar

Need for Speed'in yeni oyunu Need for Speed Unbound; PS5, Xbox Series ve PC için duyuruldu. Oyunun paylaşılan ilk detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan, yayıncılığını Electronic Arts’ın yaptığı Need for Speed’in yeni oyunu Need for Speed Unbound duyuruldu. Biz de bu videomuzda hem oyunun paylaşılan ilk detaylarına göz attık hem de paylaşılan fragmanı yorumladık.

Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022’de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Şu ana kadarki en gerçekçi araçlarla çıkış yapacağını iddia eden bu yeni oyunun sadece yeni nesil için çıkış yapacak olması da dikkatleri çekti. Özellikle sokak yarışlarına dönüyor oluşu da Need for Speed Underground 2 sevdalılarını da heyecanlandırdı diyebiliriz. Peki sizlerin fikri ne, yeni oyundan neler bekliyorsunuz, yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.